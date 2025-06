Aura compra mina de ouro da AngloGold em Goiás por US$ 76 milhões

A Aura anunciou que fechou o acordo com a AngloGold Ashanti para a compra da mina Serra Grande, em Crixás, no Estado de Goiás. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o valor do negócio é de US$ 76 milhões e a previsão é de que a conclusão do acordo deve ocorrer no terceiro trimestre de 2025, e não devendo ultrapassar o quarto trimestre de 2025.

Segundo Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, a Mina Serra Grande (MSG), situada em um dos mais destacados cinturões greenstone do Brasil, produziu, segundo a AngloGold, mais de 3 milhões de onças desde 1998, com um pico de produção de 193.000 onças em 2006, evidenciando seu elevado potencial.

"Por meio de uma disciplinada alocação de capital, da cultura Aura 360 e de um programa de exploração direcionado, acreditamos ser possível melhorar a produtividade, aumentar a produção, reduzir custos e estender a vida útil da mina Serra Grande, que poderá se tornar um ativo fundamental em nosso portfólio", disse o executivo, por nota.

A Aura informou, ainda, que a transação exclui certas subsidiárias atuais da MSG, que detêm ativos não relacionados às suas operações ou aos Recursos Minerais e Reservas Minerais da MSG. Essas subsidiárias serão segregadas da MSG antes do fechamento da Transação.

"A transação está condicionada ao cumprimento de certas condições precedentes, incluindo a aprovação antitruste pelas autoridades brasileiras (Cade), a conclusão, pela AngloGold, da descaracterização em andamento de uma de barragem de rejeitos atualmente desativada e a conclusão da Transferência das Subsidiárias da MSG", diz o comunicado.