Ataque ucraniano a bombardeiros nucleares russos ofusca novas negociações de paz

Por Vladimir Soldatkin e Tom Balmforth e Huseyin Hayatsever

ISTAMBUL (Reuters) - Um grande ataque de drones da Ucrânia contra bombardeiros estratégicos russos com capacidade nuclear ofuscou uma nova rodada de negociações de paz -- a segunda dessas conversas diretas desde 2022 -- que teve início em Istambul nesta segunda-feira, após um atraso inexplicável.

Sem sinal de que os dois lados estejam mais próximos de um acordo, o clima na Rússia era de raiva quando as negociações começaram, com blogueiros de guerra influentes pedindo a Moscou que desferisse um golpe de retaliação contra Kiev depois que a Ucrânia lançou no domingo um de seus ataques mais ambiciosos da guerra, visando bombardeiros russos de longo alcance com capacidade nuclear na Sibéria e em outros lugares.

"Os olhos de todo o mundo estão voltados para os contatos aqui", disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, às delegações russa e ucraniana, enquanto se reuniam em lados opostos da sala no suntuoso Palácio Ciragan, às margens do Bósforo.

"Acreditamos que vocês alcançarão resultados concretos que nos levarão um passo mais perto da paz", acrescentou Fidan, dizendo que o objetivo da reunião é avaliar as condições para um cessar-fogo, discutir um possível encontro entre os presidentes russo e ucraniano e analisar mais oportunidades de troca de prisioneiros.

Os dois lados devem discutir suas ideias respectivas e extremamente diferentes sobre como deve ser um cessar-fogo completo e um caminho de longo prazo para a paz, em meio a discordâncias e pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que os EUA poderiam abandonar seu papel de mediador se não houver progresso.

Houve um atraso inexplicável no início das negociações, que originalmente estavam programadas para começar às 7h (horário de Brasília), mas começaram quase duas horas depois.

Vladimir Medinsky, chefe da delegação de Moscou, disse que a Rússia havia recebido o projeto de memorando da Ucrânia para um acordo de paz antes das negociações. A Rússia afirmou que apresentaria seu próprio projeto de acordo de paz nas negociações, juntamente com propostas de cessar-fogo não especificadas.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, está chefiando a delegação de seu país. Vários membros de sua delegação usavam uniformes de combate.

A última rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, em 16 de maio, resultou na maior troca de prisioneiros da guerra, com cada lado libertando 1.000 prisioneiros, mas nenhum sinal de paz -- ou mesmo de um cessar-fogo, com ambos os lados apenas declarando suas posições iniciais de negociação, que estavam muito distantes.