Ancelotti estreia pelo Brasil em fase decisiva das Eliminatórias

Os campos da América do Sul darão as boas-vindas nesta semana a Carlo Ancelotti, que fará seus primeiros jogos à frente da Seleção Brasileira na volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que entram em fase decisiva.

Sem Neymar, mas com Vinícius Júnior, Casemiro e Raphinha, o técnico italiano terá uma estreia difícil contra o Equador, em Guayaquil, na próxima quinta-feira (5).

"Ele tem uma grande compreensão, ama o futebol e seu olhar sobre o futebol está muito alinhado com o pensamento brasileiro", disse o ex-jogador Zico em recente entrevista à AFP. "Por isso, acredito que ele pode ter sucesso".

Faltando quatro rodadas para o final das Eliminatórias, a seleção equatoriana (23 pontos) é a vice-líder, atrás apenas da Argentina de Lionel Messi (31 pontos), e pode garantir a vaga no Mundial se vencer o Brasil na estreia de Ancelotti.

A Seleção é a quarta colocada com 21 pontos, os mesmos de Uruguai (3º) e Paraguai (5º). A Colômbia tem um ponto a menos e ocupa a sexta posição, a última que dá vaga direta na próxima Copa.

- Bielsa com problemas no Uruguai -

Atrás da 'Albiceleste', as cinco seleções que ocupam a zona de classificação direta podem carimbar o passaporte para o Mundial ao final das rodadas 15 e 16, que serão disputadas entre os dias 5 e 10 de junho.

A sétima posição, de repescagem, ocupada pela Venezuela (15 pontos), também será foco de uma disputa acirrada, com Bolívia (14 pontos), Peru (10 pontos) e Chile (10 pontos) apostando suas últimas fichas.

Embora todos os holofotes estejam voltados para Ancelotti, o Brasil terá dois jogos que exigirão uma melhora em relação ao que a equipe mostrou até aqui sob o comando de Dorival Júnior e Fernando Diniz.

A Seleção visita o Equador na próxima quinta-feira, antes de receber o Paraguai no dia 10, em São Paulo.

No Uruguai, o técnico Marcelo Bielsa terá que encontrar soluções para a série de desfalques. Estão fora jogadores importantes como Sergio Rochet, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Darwin Núñez.

A 'Celeste', que não vence há três jogos, visita o Paraguai na quinta-feira, antes de receber a Venezuela no dia 10.

- Messi volta à Argentina -

Além de decisiva, a rodada dupla das Eliminatórias terá um retorno muito esperado, o do artilheiro da competição, Lionel Messi, fora dos jogos de março por problemas musculares.

Perto de completar 38 anos, Messi volta à 'Albiceleste' em meio ao pior momento do Inter Miami desde a sua chegada ao clube, há dois anos.

O time do técnico Lionel Scaloni pode definitivamente acabar com o sonho do Chile de voltar à Copa do Mundo na quinta-feira, em Santiago, e também complicar as esperanças da Colômbia de uma recuperação no dia 10, em Buenos Aires.

Os colombianos apostam em seus astros que atuam na Europa, entre eles o atacante Luis Díaz, campeão da Premier League pelo Liverpool.

"Deixamos até a última gota de suor em campo e, se for necessário dar o máximo, faremos isso" para classificar, disse o zagueiro Yerry Mina [ex-Palmeiras] ao canal Win Sports, antes do jogo contra o Peru, na próxima sexta-feira, em Barranquilla.

raa/ma/cb/am

© Agence France-Presse