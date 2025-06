AgRural eleva previsões para safras de milho e soja do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A AgRural elevou as previsões para as produções de milho e soja do Brasil em 2024/25, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Para o milho, a consultoria estima agora uma produção total (incluindo primeira, segunda e terceira safras) de 128,5 milhões de toneladas, ante 124,8 milhões da estimativa de abril, em função de produtividades mais altas na safrinha da maioria dos Estados, com destaque para Mato Grosso.

Já para a safra de soja, já colhida, a AgRural elevou sua projeção em 1,3 milhão de toneladas, para 169 milhões, após "ajustes finos" que elevaram a produtividade em diversos Estados, compensando parcialmente a quebra de safra do Rio Grande do Sul.

A consultoria também informou nesta segunda-feira que a colheita da safrinha de milho na região centro-sul alcançou 1,3% da área cultivada até a última quinta-feira, contra 0,9% na semana passada e 4,7% um ano atrás.

"Os trabalhos poderiam ter avançado em ritmo mais forte, mas foram limitados pela chuva e pelas temperaturas mais baixas da semana passada, que tornaram mais lenta a perda de umidade dos grãos", afirmou a AgRural.

(Por Letícia Fucuchima e Gabriel Araujo; )