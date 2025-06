Adega climatizada da Brastemp é ideal para armazenar vinho tinto; confira

O frio chegou em parte do país e há quem goste de saborear um bom vinho nesse clima ameno. Para armazenar corretamente a bebida, algumas pessoas procuram ter uma adega climatizada em casa. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo da Brastemp que faz bastante sucesso entre os consumidores e que aparece como uma boa opção de compra.

De acordo com o fabricante, o aparelho é recomendado para guardar vinhos tintos. Se você estava em busca de um produto desse tipo, confira a seguir os principais detalhes informados pela Brastemp sobre esse modelo, bem como opiniões de quem o levou para casa.

O que a Brastemp diz sobre essa adega

Capacidade de 33 litros (12 garrafas);

Conta com cinco prateleiras aramadas;

Possui iluminação interna de LED e porta de vidro (para visualizar o interior da adega sem precisar abrir a porta);

Utiliza um sistema eletrônico de refrigeração que dispensa compressores;

A temperatura chega em 15 ºC, com controle feito por display;

Tem pés niveladores e é silenciosa.

O que diz quem comprou o produto

Na Magalu são 1.079 opiniões de compradores, com pontuação média de 4,7. Na Amazon, o produto tem 306 avaliações, sendo a nota média 4,5 (total de cinco).

Excelente para manter as garrafas de vinho do dia a dia na temperatura ideal! Marco Antônio

Muito boa. Mantém refrigerado os vinhos, tem baixo consumo de energia e é visualmente linda. Gessica

Cumpre o que promete. Cabe em qualquer lugar e não faz barulho. Eduardo

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre falta de peças, além da refrigeração que ficaria abaixo do esperado.

A adega é linda, mas fiquei frustrada, porque veio faltando uma prateleira. Mariana

Produto bom, bem montado e boa aparência, mas o ajuste digital de temperatura é simbólico. Provavelmente falta potência no equipamento. A temperatura alcançada também não é uniforme dentro. Flavio MG

A adega climatizada Brastemp para 12 garrafas é bonita e compacta. Entretanto, não tem potência suficiente para manter a temperatura próxima de 12 graus nos dias quentes. Ney

