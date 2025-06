Ações europeias caem com nova ameaça tarifária de Trump

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias iniciaram o mês de junho com uma queda nesta segunda-feira, conforme mercados lidaram com os novos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçaram reacender uma nova onda de tensões comerciais globais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,14%, a 547,92 pontos, depois de registrar alta de cerca de 4% em maio.

Trump disse na sexta-feira que planejava aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio importados de 25% para 50%, ao que a União Europeia disse estar preparada para retaliar.

Empresas siderúrgicas como ArcelorMittal e Aperam reduziram algumas perdas e fecharam em baixa leve.

O setor de automóveis, no entanto, foi alvo da maior parte do nervosismo sobre comércio, com queda de 2,1%, a maior baixa entre os setores.

A Stellantis caiu 5%, enquanto Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen perderam entre 1,9% e 2,7%.

As ações de luxo também caíram, com o indicador mais amplo em baixa de 0,8%.

"Definitivamente, o mercado estava no que chamaríamos de modo de demanda por risco reduzida", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

"Mas cada peça de retórica está tendo menos efeito do que as anteriores, porque os mercados aprenderam a ignorá-las. No entanto, não pode ser totalmente ignorada."

O setor de petróleo teve um desempenho superior, saltando 1,4%, com preços da commodity em alta depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos coletivamente como Opep+, anunciou um aumento de produção menor do que o temido para julho. [O/R]

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,02%, a 8.774,26 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,28%, a 23.930,67 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,19%, a 7.737,20 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 39.984,15 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,36%, a 14.202,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,50%, a 7.425,73 pontos.