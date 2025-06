Ações chinesas listadas em Hong Kong fecham na mínima de quase um mês com preocupações tarifárias

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas listadas em Hong Kong caíram para a mínima de quase um mês nesta segunda-feira, uma vez que as novas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos pesaram sobre o sentimento.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo reacenderam depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Pequim de violar o consenso alcançado nas negociações de maio em Genebra.

Nesta segunda-feira, o Ministério do Comércio da China repreendeu Trump, chamando seus comentários de "infundados" e prometendo tomar "medidas enérgicas" para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos.

O índice Hang Seng China Enterprises, que acompanha as empresas chinesas listadas em Hong Kong, caiu 0,9%, atingindo o menor valor desde 6 de maio, enquanto o índice Hang Seng recuou 0,57%.

Os mercados chineses estão fechados para um feriado e voltarão a operar na terça-feira.

As quedas nesta segunda-feira foram generalizadas, com o Hang Seng Tech perdendo 0,7% e o setor de saúde caindo quase 2%.

Trump e o presidente chinês Xi Jinping conversarão em breve para resolver questões comerciais, incluindo uma disputa sobre minerais essenciais, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no fim de semana.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,3%, a 37.470 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,57%, a 23.157 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,05%, a 2.698 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,61%, a 21.002 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,10%, a 3.890 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,24%, a 8.414 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)