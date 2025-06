Trzaskowski, da Polônia, está a caminho de uma vitória apertada nas eleições presidenciais

Por Alan Charlish e Pawel Florkiewicz

VARSÓVIA (Reuters) - O prefeito liberal de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, parece ter vencido por pouco a eleição presidencial da Polônia no domingo, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna, em uma votação vista como um teste do apoio da nação a um curso pró-europeu contra o nacionalismo ao estilo de Donald Trump.

Uma pesquisa de boca-de-urna realizada pela Ipsos para as emissoras TVN, TVP e Polsat mostrou que Trzaskowski, da Coalizão Cívica (KO), centrista no poder, ganhou 50,3% das cédulas, enquanto seu rival, um historiador nacionalista e boxeador amador, Karol Nawrocki, apoiado pelos nacionalistas Lei e Justiça (PiS), ficou com 49,7%.

Os resultados oficiais eram esperados para segunda-feira, embora uma pesquisa tardia que misturava alguns resultados com pesquisas de boca-de-urna deva ser publicada durante a noite.

Trzaskowski, de 53 anos, fez campanha com a promessa de ajudar o governo do primeiro-ministro Donald Tusk a concluir suas reformas democráticas, que, segundo ambos, visam reparar a erosão dos freios e contrapesos do governo nacionalista anterior, que perdeu o poder em 2023.

O Parlamento detém a maior parte do poder na Polônia, mas o presidente pode vetar a legislação, de modo que a votação está sendo observada de perto na vizinha Ucrânia, bem como na Rússia, nos EUA e em toda a União Europeia.

Ambos os candidatos concordaram com a necessidade de gastar muito em defesa, como o presidente dos EUA, Donald Trump, está exigindo da Europa, e de continuar apoiando a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa que já dura três anos.

Mas enquanto Trzaskowski vê a futura adesão da Ucrânia à OTAN como essencial para a segurança da Polônia, Nawrocki disse recentemente que, se fosse presidente, não a ratificaria por causa do perigo de a aliança ser arrastada para uma guerra com a Rússia.

Questões sociais também estavam em jogo na eleição. Trzaskowski disse que gostaria que a proibição quase total do aborto na Polônia fosse flexibilizada, algo a que o presidente nacionalista Andrzej Duda, que está deixando o cargo, se opôs fortemente.

