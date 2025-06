Trump e Xi provavelmente falarão em breve sobre a disputa comercial de minerais, diz Bessent, do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse acreditar que o presidente Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, falarão em breve para resolver questões comerciais, incluindo uma disputa sobre minerais essenciais.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump acusou a China de violar um acordo com os EUA para reduzir mutuamente as tarifas e as restrições comerciais para minerais essenciais.

"O que a China está fazendo é reter produtos que são essenciais para as cadeias de suprimentos industriais da Índia e da Europa. E não é isso que um parceiro confiável faz", disse Bessent em uma entrevista no domingo ao programa "Face the Nation", da tevê norte-americana CBS.

"Estou confiante de que, quando o presidente Trump e o presidente do partido Xi telefonarem, isso será resolvido. Mas o fato de que eles estão retendo alguns dos produtos que concordaram em liberar durante nosso acordo - talvez seja uma falha no sistema chinês, talvez seja intencional. Veremos depois que o presidente falar com o presidente do partido."

Trump disse na sexta-feira que tinha certeza de que falaria com Xi. A China disse em abril que os dois líderes não haviam conversado recentemente.

Perguntado se uma conversa com Xi estava na agenda de Trump, Bessent disse: "Acredito que veremos algo muito em breve."

(Reportagem de Doina Chiacu; edição de Caitlin Webber)