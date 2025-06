Tratamento guiado por exame de sangue com pílula da AstraZeneca reduz o risco de progressão do câncer de mama

Por Julie Steenhuysen

CHICAGO (Reuters) - O tratamento de pacientes com câncer de mama com a pílula experimental camizestrant, da AstraZeneca, no primeiro sinal de resistência às terapias padrão, reduziu pela metade o risco de progressão da doença ou morte, uma descoberta que pode mudar a prática, disseram especialistas no domingo.

Os resultados, apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em Chicago, marcam o primeiro uso de um exame de sangue chamado biópsia líquida para indicar a necessidade de uma mudança no tratamento em mulheres com uma forma comum de câncer de mama, mesmo antes que o crescimento do tumor possa ser detectado em imagens.

A abordagem de mudança precoce em mulheres com câncer de mama HER2-negativo e receptor hormonal positivo resultou em uma redução de 56% no risco de progressão da doença ou morte, disse a Dra. Eleonora Teplinsky, oncologista do Valley-Mount Sinai Comprehensive Cancer Care e especialista em câncer de mama da ASCO.

"Quando as pacientes progridem nos exames, já estamos atrasados", disse Teplinsky em uma coletiva de imprensa. Ela disse que uma abordagem de troca precoce, antes da progressão da doença, permite que os médicos "fiquem essencialmente à frente da curva"

O camizestrant ainda não foi aprovado pela FDA, mas Teplinsky disse acreditar que os dados provavelmente resultarão em um novo paradigma de tratamento.

O estudo envolveu 3.256 pacientes com câncer de mama avançado com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, o tipo mais comum em que hormônios como o estrogênio estimulam o crescimento do câncer. Esses cânceres não apresentam níveis elevados de HER2, outro fator determinante do câncer.

As mulheres do estudo receberam pelo menos seis meses de tratamento com inibidores de aromatase que bloqueiam os hormônios que alimentam o câncer, bem como medicamentos direcionados chamados inibidores de CDK4/6, como o Kisqali da Novartis, o Ibrance da Pfizer ou o Verzenio da Eli Lilly, que bloqueiam uma enzima que alimenta o crescimento do câncer.

Cerca de 40% dos pacientes tratados com inibidores da aromatase desenvolvem mutações no gene do receptor de estrogênio 1, chamadas mutações ESR1, um sinal de resistência precoce ao medicamento.

O camizestrant e medicamentos similares chamados de degradadores seletivos do receptor de estrogênio, ou SERDS, bloqueiam a sinalização do receptor de estrogênio nas células cancerosas.

No estudo, os pesquisadores usaram exames de sangue para procurar mutações ESR1 até que 315 pacientes fossem identificadas. Elas foram designadas aleatoriamente para mudar para camizestrant mais o inibidor CDK4/6 ou continuar com o tratamento padrão mais um placebo.

Os pesquisadores descobriram que a doença demorou 16 meses para progredir nas mulheres que receberam camizestrant, em comparação com 9,2 meses naquelas que continuaram com a terapia padrão, uma diferença estatisticamente significativa em uma medida conhecida como sobrevida livre de progressão.

Não foram relatados novos efeitos colaterais e poucas pacientes de ambos os grupos abandonaram o estudo devido a efeitos colaterais.

"Isso será muito impactante para nossas pacientes", disse a Dra. Hope Rugo, chefe do setor de oncologia médica de mama do City of Hope em Duarte, Califórnia. A questão, segundo ela, é como os médicos incorporam os testes à prática clínica.

O FUTURO DO TRATAMENTO DO CÂNCER

O executivo-chefe da AstraZeneca, Pascal Soriot, em uma coletiva de imprensa, reconheceu que monitorar os pacientes quanto à resistência aos medicamentos antes que o câncer progrida exigiria uma mudança na prática, mas disse que isso representa o futuro do tratamento do câncer.

"Será complicado no início", disse ele, "mas com o tempo, como tudo o mais, conseguiremos simplificá-lo e ele se tornará parte do que as pessoas fazem"

Em um estudo separado, a adição da imunoterapia Imfinzi da AstraZeneca ao tratamento padrão antes e depois da cirurgia em pacientes com cânceres de estômago e esôfago em estágio inicial ajudou a retardar a progressão ou a recorrência do câncer em comparação com a quimioterapia isolada.

O estudo global com cerca de 950 pacientes testou o Imfinzi, conhecido quimicamente como durvalumabe, em combinação com um regime de quimioterapia chamado FLOT, administrado na época da cirurgia inicial do câncer.

A combinação durvalumabe mais FLOT levou a uma redução de 29% na recorrência, progressão ou morte da doença, conhecida como sobrevida livre de eventos, em comparação com aqueles que receberam apenas o regime de quimioterapia.

"Demonstramos que a imunoterapia funciona na doença em estágio inicial, o que é ótimo", disse a autora principal do estudo, Dra. Yelena Janjigian, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, a repórteres na reunião.

"Não observamos nenhum novo sinal de segurança, portanto, isso mudará a prática para nossos pacientes, o que é empolgante de se ver."

Ambos os estudos também foram publicados no domingo no New England Journal of Medicine.

(Reportagem de Julie Steenhuysen; edição de Chizu Nomiyama e Bill Berkrot)