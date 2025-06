Swiatek leva susto mas vence Rybakina e vai às quartas de final de Roland Garros

A polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo e atual tricampeã de Roland Garros, venceu de virada a cazaque Elena Rybakina neste domingo (1º) nas oitavas de final do Grand Slam parisiense.

A tenista de Varsóvia, que perdeu o primeiro set por 6-1, mas venceu os seguintes com parciais de 6-3 e 7-5 diante da ex-campeã de Wimbledon, buscará uma vaga nas semifinais contra a ucraniana Elina Svitolina (14ª), que havia vencido horas antes a finalista do ano passado em Paris, a italiana Jasmine Paolini (4ª).

Na segunda partida do dia na quadra Philippe-Chatrier, sob o sol de primavera da capital francesa, Swiatek, de 24 anos, conquistou sua 25ª vitória consecutiva na quadra de saibro de Porte d'Auteuil, e sua 39ª em 41 partidas em seu torneio 'favorito'.

A jogadora polonesa começou da pior forma com o surpreendente placar adverso de 6 a 1, o que parecia confirmar o declínio de uma jogadora que não levanta um troféu desde a Copa Suzanne-Lenglen do ano passado, em Paris.

Mas a ex-número 1 do mundo fez valer sua experiência, habilidade e talento para vencer os dois sets seguintes, embora sem jogar seu melhor tênis, e encerrar uma partida de duas horas e meia em seu segundo match point.

Swiatek agora tem um histórico de 5 vitórias a 4 contra Rybakina, de 25 anos, que vinha de um triunfo no torneio de Estrasburgo, na França.

"Bem, foi difícil, sabe, no primeiro set eu senti como se estivesse jogando contra Jannik Sinner", disse Swiatek imediatamente após a partida, causando risos na plateia.

"Eu precisava fazer algo para voltar ao jogo, mas com ela jogando daquele jeito, senti que não tinha muita esperança", explicou a cinco vezes vencedora de Grand Slams, que nunca havia derrotado Rybakina no saibro.

- Paolini eliminada -

Em outro jogo das oitavas, Jasmine Paolini, número 4 do mundo e vice-campeã de Roland Garros em 2024, foi eliminada após perder para a ucraniana Elina Svitolina (14ª) em três sets por 4-6, 7/6 (8/6) e 6-1.

O duelo na quadra Philippe-Chatrier entre a recente campeã do WTA 1000 em Roma e a experiente ucraniana, três vezes semifinalista do Grand Slam (duas vezes em Wimbledon, uma no US Open), abriu a jornada.

A tenista de 30 anos, que salvou três match points neste domingo, nunca chegou às semifinais em Roland Garros.

Paolini, de 29, treinada pelo espanhol Marc López e recentemente campeã do WTA 1000 de Roma, venceu o primeiro set, mas desmoronou no meio do segundo e não conseguiu se recuperar e garantir sua décima vitória consecutiva no circuito.

Também neste domingo, a chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica em Paris há menos de um ano, derrotou a russa Liudmila Samsonova em outra partida de três sets: 7-6 (7/5), 1-6 e 6-3.

A jogadora chinesa, número 7 do mundo, conhecerá sua adversária nas quartas de final no final da partida entre a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e a americana Amanda Anisimova (16ª).

--- Resultados deste domingo do torneio de Roland Garros:

. Simples feminino - Oitavas de final:

Zheng Qinwen (CHN/N.8) x Liudmila Samsonova (RUS/N.19) 7-6 (7/5), 1-6, 6-3

Elina Svitolina (UCR/N.13) x Jasmine Paolini (ITA/N.4) 4-6, 7-6 (8/6), 6-1

Iga Swiatek (POL/N.5) x Elena Rybakina (CAZ/N.12) 1-6, 6-3, 7-5

