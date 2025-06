Ataque nos EUA deixa vários feridos; suspeito é preso

Um ataque a uma região de comércio no estado do Colorado, nos EUA, deixou vários feridos hoje, segundo a imprensa local. Um suspeito foi preso.

O que aconteceu

Alguns dos feridos correm risco de morte, de acordo com a emissora CBS News. A polícia não detalhou o número de vítimas.

Pessoas foram atacadas com coquetéis molotov, disseram testemunhas à emissora. Elas participavam de uma caminhada em memória aos reféns israelenses que permanecem em Gaza.

"Ato de terror", diz governador do Colorado. "Atos de ódio de qualquer tipo são inaceitáveis. Enquanto os detalhes são revelados, o estado trabalha com as autoridades locais e federais para apoiar esta investigação. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis", escreveu Jared Polis no X.

*em atualização