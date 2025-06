Sesi Araraquara repete 2024, bate Sampaio e leva o bi da Copa LBF

O Sesi Araraquara conquistou, neste domingo (1º), o bicampeonato da Copa LBF, torneio que reuniu os quatro melhores times do primeiro turno da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Mesmo atuando fora de casa no Castelinho, em São Luís, a equipe paulista bateu o Sampaio Basquete por 54 a 50, em uma reedição da final do ano passado. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A ala Vitória Marcelino, com 23 pontos, comandou o triunfo da equipe do interior. Ela apanhou oito rebotes e deu uma assistência. A pivô Aline Moura, com oito pontos e oito rebotes, também se destacou pelo time de Araraquara (SP). Do lado do Sampaio, a ala-armadora Tainá Paixão e a armadora Lays, 12 e 11 pontos, respectivamente, foram os principais nomes.

Mais cedo neste domingo, o Corinthians derrotou o Unimed Campinas por 64 a 59, na disputa pelo terceiro lugar da Copa LBF. A pivô cubana Nahomis Vargas foi escolhida a melhor em quadra, com 11 pontos e 15 rebotes. No sábado (31), o Timão tinha perdido do Sesi Araraquara em uma das semifinais da competição, por 81 a 76, enquanto o Campinas não resistiu ao Sampaio (59 a 47).

Atual bicampeão da liga e, agora, também da Copa LBF, o Sesi Araraquara é o vice-líder da temporada, transmitida ao vivo pela TV Brasil. As paulistas somam 28 pontos, com 13 vitórias em 15 jogos. A primeira colocação é do Sampaio, com 14 vitórias em 16 rodadas e 30 pontos.

Interrompida para disputa da Copa LBF, a edição 2025 da liga será retomada nesta terça-feira (3), com o Blumenau recebendo o Santo André às 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio Galegão. No próximo sábado (8), a TV Brasil transmite, ao vivo, o duelo entre Cerrado Basquete e Ourinhos, direto do Ginásio da Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília (Asceb), às 11h.