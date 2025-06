PSG comemora 1° título europeu com festa na icônica Champs-Élysées em Paris

Após a conquista histórica da Champions no sábado (31) contra o Inter de Milão (5 a 0), os "heróis" de Paris chegaram neste domingo (1°) à capital francesa, onde foram recebidos por dezenas de milhares de torcedores.

A avenida Champs-Élysées começou a se encher de pessoas neste domingo (1°) no começo da tarde para receber os jogadores do PSG, que conquistaram a primeira Liga dos Campeões da história do clube no sábado em Munique, a segunda do futebol francês. Os acessos foram abertos pouco depois das 14h (9h em Brasília)) no lado sul da "avenida mais bonita do mundo".

Por volta das 16h (hora local, 11h de Brasília), os jogadores que golearam o Inter de Milão desembarcaram no aeroporto internacional de Paris, o Roissy Charles-de-Gaulle. Sob forte escolta, seguiram em direção à capital. A bordo de dois ônibus de dois andares, os atletas parisienses começaram a desfilar pelos Champs-Élysées a partir das 17h25 (12h25 em Brasília).

Mais de 100 mil torcedores, segundo o limite de segurança estabelecido, começaram então a celebrar com os jogadores o inédito título europeu. A decisão no sábado marcou também um momento importante na televisão francesa: 11,8 milhões de pessoas acompanharam a final pela TV.

Os dois ônibus subiram lentamente a avenida, permitindo que jogadores e equipe se conectassem com os torcedores. Presnel Kimpembe, zagueiro formado no clube, pegou o microfone para cantar os gritos de torcida do PSG junto com os fãs.

Ao mesmo tempo, as cenas de festa se multiplicavam na capital em euforia, com grupos de torcedores reunidos ao redor do estádio Parc des Princes e da avenida Champs-Élysées, tomados de alegria após anos de eliminações frustrantes.

Encontro no Parc des Princes no fim do dia

Após o desfile na Champs-Élysées, jogadores e equipe devem fazer uma parada no Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, para serem recebidos pelo presidente Emmanuel Macron. Depois, seguirão ao estádio Parc des Princes, sede do PSG, para apresentar oficialmente o troféu e se reunir mais uma vez com os torcedores.

As comemorações na capital começaram na noite de sábado, durante a partida, cujo resultado ficou claro rapidamente, e se estenderam por boa parte da madrugada. Houve 491 prisões em Paris, das quais 254 resultaram em detenção provisória, segundo o Ministério do Interior. Ao todo, os episódios de violência resultaram em 559 prisões pelo país.

Em Dax, um menor de 17 anos foi morto a facadas durante uma reunião para celebrar o título do clube parisiense, enquanto na capital, no 15º distrito, um jovem de cerca de 20 anos que circulava de scooter foi atropelado por um carro e não resistiu aos ferimentos.

O PSG condenou neste domingo, em comunicado, "as violências ocorridas à margem das celebrações". "Esses atos isolados vão contra os valores do clube e não representam em nada a imensa maioria dos nossos torcedores", acrescentou o campeão europeu.

(RFI com AFP)