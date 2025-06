PSG celebra título inédito da Champions com festa em Paris neste domingo

O Paris Saint-Germain comemora uma conquista duplamente histórica: seu primeiro título de Campeão da Europa e com a maior goleada já registrada no torneio: 5 a 0 contra a Inter de Milão, no sábado (31), em Munique. Na volta a Paris, jogadores e comissão técnica serão homenageados com um desfile na avenida Champs-Élysées, ao lado da torcida.

Após uma noite curta, o técnico Luis Enrique e sua jovem equipe vitoriosa devem desembarcar no aeroporto internacional Charles de Gaulle-Roissy por volta de 15h30 (horário local) deste domingo (1°). O ônibus do clube será escoltado até a avenida Champs-Élysées, onde cerca de 110.000 torcedores são aguardados.

A partir das 17h, jogadores e comissão técnica desfilarão pela Champs-Élysées em um ônibus de dois andares. A avenida estará fechada ao tráfego de veículos durante o evento.

Em seguida, os jogadores serão recebidos no Palácio do Eliseu pelo presidente Emmanuel Macron, por volta das 19h (14h de Brasília). Depois, a delegação segue para o Parque dos Príncipes, onde acontecerá uma celebração especial a partir das 21h, com shows de artistas renomados, queima de fogos e a apresentação do troféu da Liga dos Campeões ao público.