'Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF', diz Lula

O presidente Lula afirmou na manhã de hoje durante o 16º Congresso Nacional do PSB que a esquerda precisa eleger maioria no Senado no ano que vem, senão "esses caras vão avacalhar" o STF (Supremo Tribunal Federal), em uma referência indireta a candidatos que representam o bolsonarismo.

O que aconteceu

Lula defendeu o STF ao final de seu discurso no evento da sigla. Presidente demonstrou preocupação com a eleição para o Congresso no ano que vem e disse que é necessário preservar o Supremo por ser uma instituição que defende a democracia no país.

Presidente indicou que é necessário que a esquerda escolha candidatos com chances de vitória em 2026. Fala de Lula ocorre em meio aos ataques de bolsonaristas ao ministro Alexandre de Moraes no Brasil e no exterior por meio de articulações junto ao governo Trump.

O Senado é a casa legislativa onde podem ser votados pedidos de impeachment contra ministros do STF. Atualmente a chance de um pedido desses prosperar é remota, mas o cenário pode mudar caso candidatos bolsonaristas consigam eleger a maioria na casa. Neste cenário a eleição para a casa no ano que vem tem sido tratada como prioritária por bolsonaristas e petistas.

Precisamos eleger senadores da República em 2026, se não elegermos, eles vão fazer uma bagunça nesse país (...) Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Supremo Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce. Mas porque precisamos preservar as instituições que defendem a democracia desse país. Lula, em discurso no Congresso Nacional do PSB, em Brasília

'Nunca critiquei a Justiça deles', diz Lula sobre EUA

Lula criticou ação dos EUA contra Moraes. Antes de falar sobre a importância da eleição para o Senado, presidente citou atuação dos Estados Unidos contra o ministro do STF que tenta prender bolsonaristas que estão morando no país. Ao comentar a resistência do governo Trump, Lula disse que "nunca criticou" a Justiça dos EUA e que, por isso, eles não teria motivo para criticar a justiça brasileira.

Ele não citou nomes, mas Moraes mandou prender o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, atualmente nos EUA. Ministro aponta que blogueiro teria articulado uma campanha de difamação e ameaças a autoridades que investigaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ordem de prisão, porém, nunca foi cumprida nos Estados Unidos que não consideram que Allan dos Santos teria cometido crimes. Reportagem do UOL publicada hoje também mostrou que o processo contra o ex-comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo Filho se arrasta na corte porque a Justiça brasileira não consegue localizá-lo — ele mora nos EUA.