Polônia vota em disputa presidencial acirrada entre visões pró-UE e nacionalistas

Por Kuba Stezycki e Alan Charlish

WARSAW (Reuters) - A Polônia votou no domingo em uma eleição presidencial acirrada que determinará se o país consolidará seu lugar na corrente principal da União Europeia ou se voltará para o nacionalismo ao estilo de Donald Trump.

Tanto Rafal Trzaskowski, da Coalizão Cívica (KO), centrista no poder, quanto seu rival Karol Nawrocki, apoiado pelos nacionalistas Lei e Justiça (PiS), esperam mobilizar seus apoiadores e vencer a disputa. Trzaskowski tinha uma pequena vantagem nas pesquisas de opinião pré-eleitorais, mas a diferença estava dentro da margem de erro.

A votação estava prevista para terminar às 21 horas (1900 GMT), e as pesquisas de boca-de-urna seriam publicadas logo em seguida. A comissão eleitoral disse que espera que os resultados finais sejam anunciados na manhã ou no início da tarde de segunda-feira.

O parlamento detém a maior parte do poder na Polônia, mas o presidente pode vetar a legislação, de modo que a votação está sendo observada de perto na vizinha Ucrânia, bem como na Rússia, nos EUA e em toda a UE.

Ambos os candidatos concordam com a necessidade de gastar muito em defesa, como o presidente dos EUA, Trump, está exigindo da Europa, e de continuar apoiando a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa que já dura três anos.

Mas enquanto Trzaskowski vê a futura adesão da Ucrânia à OTAN como essencial para a segurança da Polônia, Nawrocki disse recentemente que não a ratificaria como presidente, pois isso poderia levar a aliança a uma guerra com a Rússia.

Trzaskowski diz que relações fortes com Bruxelas e Washington são essenciais para a segurança da Polônia, mas Nawrocki, que se encontrou com Trump na Casa Branca em maio, prioriza as relações com os Estados Unidos.

O comparecimento às urnas era de 54,9% às 17 horas, disse o chefe da comissão eleitoral, Sylwester Marciniak, aos repórteres no domingo. Isso se compara a 52,1% na mesma etapa da votação no segundo turno da eleição presidencial em 2020, quando o comparecimento final foi de 68,2%.

"O mais importante é a política externa", disse o especialista em TI Robert Kepczynski, 53 anos, que estava votando em Varsóvia. "Não podemos olhar para os dois lados, para os EUA e para a UE - e olhar apenas para os EUA em busca de ajuda é falta de visão."

A economista Maria Luczynska, 73 anos, disse que ir votar a deixou emocionada. "(A eleição) é importante porque é assim que decidimos nosso futuro. Em que país minha filha e meus netos viverão."

Se Nawrocki vencer, é provável que ele siga um caminho semelhante ao do presidente cessante Andrzej Duda, um aliado do PiS que usou seu poder de veto para bloquear os esforços do governo para desfazer as reformas judiciais da administração anterior do PiS, que, segundo a UE, prejudicaram a independência dos tribunais.

Cerca de um ano e meio após a posse do primeiro-ministro Donald Tusk, a votação representa o teste mais difícil de apoio ao seu amplo governo de coalizão, com Nawrocki apresentando a votação como um referendo sobre suas ações.

Em 2023, filas enormes do lado de fora das seções eleitorais nas grandes cidades forçaram algumas a ficar abertas até mais tarde do que o planejado. Os analistas disseram que a alta participação de poloneses mais jovens, liberais e urbanos foi crucial para garantir a maioria para Tusk.

Trzaskowski espera que essas cenas se repitam no domingo.

"Incentivem todos, para que o maior número possível de poloneses vote na eleição presidencial", disse ele em um comício em Wloclawek, no centro da Polônia, na sexta-feira.

Nawrocki, que se inspira em Trump e em seu movimento Make America Great Again (MAGA), disse aos apoiadores em Biala Podlaska, no leste do país, que "essas eleições poderiam ser decididas por votos únicos".

QUESTÕES SOCIAIS

Os dois candidatos também divergem em questões sociais, com Trzaskowski favorecendo a liberalização das leis de aborto e a introdução de parcerias civis para casais LGBT, enquanto Nawrocki diz que a Polônia, predominantemente católica, deve rejeitar tais medidas.

No primeiro turno da eleição, em 18 de maio, houve um aumento no apoio à extrema-direita antiestablishment, sugerindo que o duopólio KO-PiS, que dominou a política polonesa por uma geração, pode estar começando a se romper.

No entanto, após uma campanha tumultuada, na qual Nawrocki, em particular, enfrentou uma série de reportagens negativas na mídia sobre sua suposta conduta no passado, mais uma vez os candidatos que representam os dois principais partidos estão se enfrentando no segundo turno.

Tradicionalmente, o PiS tem recebido grande apoio em cidades pequenas e áreas rurais, especialmente no sul e no leste. Essas áreas são normalmente mais conservadoras do ponto de vista social do que as grandes cidades e mais pobres, criando um sentimento de exclusão que o PiS tem aproveitado.

"Eles querem construir uma Polônia para as elites", disse Nawrocki aos eleitores em Biala Podlaska, referindo-se aos seus adversários da KO.

O KO, por sua vez, faz campanha com base em uma agenda centrista pró-europeia que atrai poloneses de mentalidade mais liberal que vivem principalmente em cidades ou vilas maiores.

Trzaskowski se animou com o comparecimento em um comício em Ciechanow, na região central da Polônia.

"Olhando para essa mobilização, vejo quanta esperança vocês têm - esperança em um futuro no qual a Polônia desempenhe um papel de liderança na União Europeia", disse ele.

(Reportagem de Alan Charlish e Kuba Atezycki; reportagem adicional de Marek Strzelecki e Pawel Florkiewicz; Edição de Philippa Fletcher, Sophie Walker, Frances Kerry e Nia Williams)