Para atacar a base aérea russa, espiões ucranianos esconderam drones em galpões de madeira

Por Tom Balmforth e Max Hunder

KYIV (Reuters) - Os serviços secretos ucranianos conseguiram atacar aviões bombardeiros estratégicos em bases aéreas russas no domingo, escondendo drones carregados de explosivos dentro dos telhados de galpões de madeira, de acordo com um oficial de segurança ucraniano e imagens publicadas on-line.

Os galpões foram carregados em caminhões que foram levados até o perímetro das bases aéreas. Os painéis do teto dos galpões foram levantados por um mecanismo ativado remotamente, permitindo que os drones voassem e iniciassem o ataque, disse a autoridade.

A autoridade de segurança, que falou sob condição de anonimato, disse que os ataques foram realizados no domingo em quatro bases aéreas, e que um total de 41 aviões de guerra russos foram atingidos. A Reuters não conseguiu verificar essa afirmação de forma independente.

Vídeos e fotos não verificados publicados nas mídias sociais russas mostraram bombardeiros estratégicos russos em chamas na base aérea de Belaya, na região de Irkutsk, na Sibéria.

Igor Kobzev, o governador regional, disse que houve um ataque de drones a uma unidade militar perto do vilarejo de Sredny, que fica perto da base de Belaya, embora não tenha especificado qual era o alvo. Ele disse que os drones foram lançados de um caminhão.

O ataque na região de Irkutsk foi a primeira vez que um ataque de drones foi montado pela Ucrânia tão longe das linhas de frente, que estão a mais de 4.300 km (2.670 milhas) de distância.

Isso está além do alcance dos drones de ataque de longo alcance ou dos mísseis balísticos que a Ucrânia tem em seu arsenal, portanto, foi necessário um esquema especial para que os drones se aproximassem o suficiente do alvo.

Fotografias compartilhadas com a Reuters pelo oficial de segurança ucraniano mostraram dezenas de drones quadrocópteros de curto alcance empilhados em uma instalação industrial. O funcionário disse que esses eram os mesmos dispositivos usados no ataque.

Outras imagens compartilhadas pelo funcionário mostraram os galpões de madeira com seus painéis de cobertura de metal removidos, e os drones sentados nas cavidades entre as vigas do telhado.

Um vídeo separado postado nos canais russos do Telegram, que não foi verificado pela Reuters, parecia mostrar galpões iguais na traseira de um caminhão. Os painéis do teto podem ser vistos no chão ao lado do caminhão, e o vídeo mostra pelo menos dois drones saindo do topo dos galpões e voando.

O meio de comunicação online russo que publicou o vídeo, Baza, disse em uma legenda que ele foi filmado no distrito próximo à base aérea de Belaya.

A base aérea da região de Irkutsk abriga bombardeiros estratégicos supersônicos de longo alcance Tupolev Tu-22M, um tipo de aeronave que tem sido usada para lançar mísseis contra alvos na Ucrânia.

A operação recebeu o codinome "Spider's Web" (Teia de Aranha), de acordo com o oficial de segurança ucraniano, e foi supervisionada pessoalmente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e Vasyl Maliuk, chefe da agência de inteligência doméstica SBU.

Se confirmados, os ataques seriam os mais prejudiciais ataques de drones ucranianos da guerra e representariam um revés significativo para Moscou.

A fonte compartilhou um vídeo filmado por um drone, dizendo que mostrava um dos ataques. As imagens mostraram várias aeronaves grandes, algumas das quais pareciam ser bombardeiros estratégicos Tu-95, em chamas.

(Redação de Max Hunder e Christian Lowe; Edição de Bill Berkrot)