O DHS remove lista de cidades "santuário" de site depois de reclamações de xerifes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos removeu uma lista de estados, cidades e condados "santuários" de seu site, após críticas contundentes de uma associação de xerifes que afirmou que uma lista de xerifes "não conformes" poderia prejudicar gravemente o relacionamento entre o governo Trump e as autoridades policiais.

Na quinta-feira, o DHS publicou uma lista do que chamou de jurisdições "santuário", que supostamente limitam a cooperação com a fiscalização federal de imigração. A lista provocou uma resposta da Associação Nacional de Xerifes, que representa mais de 3.000 xerifes eleitos nos Estados Unidos e geralmente apoia a fiscalização federal de imigração.

O xerife Kieran Donahue, presidente da associação, disse em um comunicado no sábado que o DHS publicou "uma lista de supostos xerifes que não estão em conformidade de uma maneira que carece de transparência e responsabilidade" Donahue disse que a lista foi criada sem a contribuição dos xerifes e "violou os princípios fundamentais de confiança, cooperação e parceria com outros agentes da lei".

O presidente Donald Trump havia solicitado que seu governo contabilizasse as jurisdições supostamente santuárias em uma ordem executiva no final de abril, dizendo que a falta de cooperação equivalia a "uma insurreição sem lei".

O site do DHS que lista as jurisdições estava fora do ar no domingo, uma questão que a apresentadora da Fox News, Maria Bartiromo, levantou com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, no programa "Sunday Morning Futures".

"Eu vi que havia uma lista produzida", disse Bartiromo. "Agora, a lista eu não vejo mais na mídia. Você tem uma lista das cidades-santuário que estão realmente escondendo ilegais neste momento?"

Noem não reconheceu que a lista foi retirada do ar, mas disse que algumas localidades se irritaram.

"Algumas das cidades reagiram", disse Noem. "Elas acham que, por não terem uma ou outra lei em vigor, não se qualificam, mas se qualificam. Elas estão dando abrigo a criminosos."

Líderes de algumas cidades questionarem publicamente o rótulo de santuário esta semana, incluindo jurisdições no sul da Califórnia, Colorado e Massachusetts.

A procuradora da cidade de San Diego, Heather Ferbert, disse aos meios de comunicação locais que San Diego - citada na lista do DHS - nunca havia adotado uma política de santuário e que a medida parecia ter motivação política.

"Suspeitamos que isso será usado como ameaças adicionais e táticas de medo para ameaçar o financiamento federal do qual a cidade depende", disse ela.

Os defensores dos imigrantes e alguns democratas afirmam que as políticas de santuário ajudam a criar confiança entre as comunidades de imigrantes e a aplicação da lei, de modo que os residentes estarão mais propensos a denunciar crimes.

Em uma audiência perante um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA em março, os prefeitos de Boston, Chicago, Denver e Nova York disseram que as políticas de santuário tornaram suas cidades mais seguras e que sempre honrariam os mandados de prisão criminal.

Noem, que compartilha as opiniões de linha dura de Trump sobre imigração, disse que o departamento continuaria a usar a contagem de santuários. O DHS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O site de arquivos da Internet Wayback Machine mostrou que a lista ainda estava on-line no sábado. Não ficou claro quando ela ficou off-line ou se isso estava relacionado à resistência dos xerifes.

Em sua declaração no sábado, Donahue criticou especificamente o DHS.

"Essa é uma erosão infeliz e desnecessária da unidade e da colaboração com a aplicação da lei e a aplicação do estado de direito em um momento em que essa unidade é mais necessária", disse ele. "Essa decisão do DHS pode criar um vácuo de confiança que pode levar anos para ser superado."

Os xerifes desempenham um papel fundamental na aplicação da lei de imigração, mantendo supostos infratores de imigração para oficiais federais de imigração em prisões locais e fornecendo espaço de detenção.

Na semana passada, o governo Trump afastou dois importantes funcionários do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA em meio à pressão por mais prisões e deportações.

Stephen Miller, o arquiteto da agenda de imigração de Trump, disse que o ICE seria encarregado de uma meta de 3.000 prisões por dia - 10 vezes o número do ano passado sob o comando do ex-presidente Joe Biden.

O diretor interino do ICE, Todd Lyons, disse no domingo no programa "Fox & Friends" que a agência atingiu 1.600 prisões várias vezes na semana passada, os níveis mais altos desde que Trump assumiu o cargo.

"O ICE pode fazer mais", disse ele. "Nós faremos mais."

(Reportagem de Ted Hesson em Washington; edição de Caitlin Webber e Aurora Ellis)