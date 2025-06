'Quem é preso com drogas merece cadeia', diz Nikolas sobre prisão do primo

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse hoje que "qualquer pessoa que cometa crime tem que pagar". A declaração, dada em entrevista ao colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, faz referência à prisão do primo do parlamentar por suspeita de tráfico de drogas em Uberlândia (MG).

O que aconteceu

"Quem é preso com drogas merece cadeia", disse o deputado. O primo dele, Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, foi preso no dia 23 de maio pela Polícia Federal transportando 30,2 kg de maconha e 3,82 g de cocaína. Ele admitiu estar transportando a droga para Nova Serrana (MG), mas não forneceu detalhes sobre quem seria o destinatário.

Nikolas criticou o que chamou de "tentativa forçada" de opositores de vinculá-lo à prisão, nas redes sociais. "Não é uma situação que mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolva. (...) O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastarem minha imagem. E, mais uma vez, sem sucesso. Sabe o que essa notícia muda para pessoas honestas? Nada", disse.

O deputado também ironizou a repercussão que adversários deram ao caso. "É no mínimo curioso que pessoas de uma ideologia que defende a descriminalização das drogas, de repente, estejam preocupadas com isso. (...) Valeu a tentativa, mas tentem na próxima", respondeu.

Primo responde por tráfico interestadual de drogas

Defesa solicitou liberdade provisória de Fernandes, mas Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. A decisão de mantê-lo preso foi proferida na audiência de custódia realizada há uma semana, no dia 24 de maio. A Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou anteontem que ele "permanece preso, à disposição da Justiça".

Glaycon Fernandes, primo de Nikolas Ferreira, foi preso com mais de 30 kg de maconha Imagem: Reprodução/Glaycon Fernandes no Facebook

Primo do deputado foi preso na BR-452, sentido Belo Horizonte. Ele estava num Toyota Etios de cor prata, onde a droga foi encontrada no bagageiro.

O juiz afirmou na decisão que o excesso de entorpecentes justificou a prisão. José Roberto Poiani, da Comarca de Uberlândia, argumentou que, mesmo que Fernandes seja réu primário e tenha residência e trabalho fixo, a prisão preventiva deveria ser considerada diante da "grande quantidade de drogas".

A reportagem tenta contato com a defesa do primo de Nikolas, e o espaço está aberto para manifestação. O UOL enviou mensagens à mãe de Fernandes; anteontem, ela disse que estava triste e que acreditava que a situação seria resolvida em breve. Seu advogado não foi localizado.

Glaycon é filho de Enéas Fernandes, tio de Nikolas que disputou a Prefeitura de Nova Serrana (MG) no ano passado. Ele não foi eleito, mas Nikolas participou ativamente da campanha: esteve em reuniões no comitê eleitoral e em carreatas durante a disputa municipal. O PL investiu R$ 430 mil na candidatura, segundo a plataforma Divulgacand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em abril de 2024 o deputado federal empenhou R$ 1 milhão para a área de saúde do município. Na época, Fernandes era pré-candidato à prefeitura do município pelo PL, mesmo partido de Nikolas e do ex-presidente Jair Bolsonaro.