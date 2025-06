Musk diz que não quer ser responsabilizado por ações do governo Trump

O empresário Elon Musk afirmou não querer ser responsabilizado pelas decisões do governo de Donald Trump. Em entrevista à CBS divulgada neste domingo, ele disse que pretende focar em suas empresas, mas seguirá colaborando com o projeto que criou durante seu período no governo.

O que aconteceu

Musk comentou sua relação com a administração do presidente Donald Trump, com quem mantém proximidade política e institucional. Embora tenha defendido algumas medidas do governo, afirmou que não deseja ser responsabilizado por todas as decisões tomadas pela atual gestão.

Então, estou um pouco preso em uma situação difícil. Eu não quero falar contra a administração, mas também não quero assumir a responsabilidade por tudo que essa administração está fazendo

Musk, em entrevista ao Sunday Morning, da CBS

O empresário também garantiu que, mesmo deixando o governo, continuará ligado ao Departamento de Eficiência Governamental (em inglês, Doge). Ele assumiu o posto em fevereiro a convite de Trump, com o objetivo de reduzir gastos federais. O bilionário explicou que agora seguirá ligado ao projeto como consultor.

Doge vai continuar como um modo de vida. Terei alguma participação, mas meu foco agora são as empresas

Musk

Bilionário respondeu a críticas sobre o impacto do Doge em políticas públicas após cortes de verba em áreas como meio ambiente, pesquisa, imigração e fiscalização sanitária. "O Doge virou bode expiatório de tudo. Tivemos pessoas achando que o Doge ia impedir que recebessem o cheque da Previdência. Isso é completamente falso", argumentou.

Musk deixou governo após 130 dias

Na última sexta-feira, o governo Trump confirmou oficialmente a saída de Musk do cargo. A Casa Branca informou que o encerramento da função estava previsto para 130 dias após o início dos trabalhos.

Em coletiva no Salão Oval, Trump elogiou a atuação do bilionário no governo. "Elon vai ficar indo e voltando, pois o Doge é o filho dele. Ele é uma das pessoas mais importantes do mundo moderno. Nosso país o ama", disse o presidente.

Criado em fevereiro deste ano, o Doge tinha como objetivo inicial promover uma economia de até US$ 2 trilhões em quatro anos. Após sua saída, Musk reduziu a meta para US$ 1 trilhão, e disse estar confiante de que a equipe do departamento manterá o projeto em andamento.

Musk também fez críticas a novas medidas econômicas o governo. O bilionário afirmou a proposta orçamentária aprovada pela Câmara dos Deputados, apelidada de "Big, Beautiful Bill" e considerada uma das maiores expansões de gastos da atual gestão. "Acho que um projeto pode ser grande ou bonito. Não os dois", afirmou, em tom crítico.