Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.870 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (31), em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram: 06 - 13 - 15 - 19 - 32 - 60

>> Veja as apostas ganhadoras do concurso 2.870 da Mega-Sena:

5 acertos - 96 apostas ganhadoras: R$ 34.085,94

4 acertos - 5.837 apostas ganhadoras: R$ 800,86

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (3). As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site Loterias Online da Caixa. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.