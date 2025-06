Médico vira paciente da própria equipe: 'Chamei os garotos pra me operar'

Lúcio Pacheco, 54, era estudante de medicina quando acompanhou um transplante de fígado, em 1994, feito em um hospital do Rio de Janeiro por uma equipe de franceses. Na época, o estado ainda não tinha um sistema e nem times treinados para fazer o procedimento.

Dois anos depois, ele foi à França para aprender esse tipo de cirurgia e voltou com a intenção de estruturar um fluxo de transplantes. A lei que regulamenta o procedimento foi publicada em 1997. "Na época, a gente estava começando a montar tudo", ele conta.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

"A gente" inclui a esposa dele, a hepatologista clínica Elizabeth Balbi. Juntos, eles formaram uma equipe e os processos —o anestesista está com eles desde 2000. "Começamos a crescer e nunca mais parei de fazer transplante", diz.

Ex-presidente da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), Lúcio é chefe de transplante hepático dos hospitais Quinta D'Or e Copa D'Or e já fez cerca de 1.400 transplantes. Formou uma equipe sólida e entrosada que o acompanhou em casos variados, inclusive o dele.

'Sorte' de especialista

Já era noite quando Lúcio terminou uma cirurgia e encontrou a esposa, que foi buscá-lo no hospital. "A gente tem um problema para resolver", ela disse quando ele entrou no carro. Horas antes, Elizabeth tinha visto o resultado do exame de sangue do marido e se assustado com o indicador de tumor.

"O número normal é 10, e o dele estava em 11 mil", ela conta. "Pensei que tinham errado uma vírgula, fiquei meio desesperada." Juntos, o casal chorou, mas foi prático. "Não sou de criar alardes, a gente tinha de tentar entender o que estava acontecendo."

No dia seguinte, ele fez exames de imagem, que atestaram o câncer de fígado, justamente a especialidade dele. "Era um tumor de cinco centímetros, o limite para transplantar", afirma o médico. Em 70% dos casos, o procedimento é inviável devido ao estágio avançado da doença.

O câncer de Lúcio estava no tamanho limite para fazer o transplante Imagem: Arquivo pessoal

Em partes, o casal considera que foi "sorte" o problema ter sido no fígado, porque já conhecia os trâmites. "Não que eu quisesse, mas se fosse cardíaco ou pulmonar, não ia saber nenhum detalhe", diz a hepatologista.

Mas, para dar conta, ela teve de colocar limites. "Nossa equipe cuidou de tudo, mas quando eu achava que não estava podendo, pedia para outra pessoa ir, para não ter um julgamento errado."

'Funcionou quando precisou'

Mesmo sabendo o que poderia acontecer, não se precipitaram. "Um respeitou muito o outro. A gente não gastava tempo pensando e falando de coisas muito difíceis, enfrentava o que ia acontecendo", diz Elizabeth.

Antes da cirurgia, Lúcio fez quimioterapia para diminuir o marcador tumoral. Enquanto isso, pensou sobre quem faria seu transplante. Cogitou um médico de São Paulo, pediu conselho a outro e decidiu que a própria equipe seria a melhor escolha.

Lúcio foi operado no hospital onde trabalha e pela equipe de transplante que formou Imagem: Arquivo pessoal

"Chamei os garotos e eles toparam me operar. Todo mundo chorou", recorda.

"Ele escolheu ficar ruim do fígado para não precisar nem pagar o médico", brinca Elizabeth.

O tom humorado ameniza a difícil jornada do passado. Era final de 2020, em meio à pandemia de covid-19, quando Lúcio entrou na fila de espera do transplante. Ele recebeu um novo fígado em 14 de janeiro de 2021.

O grande barato dessa história foi realmente ter montado um processo que funcionou quando a gente precisou usar.

Elizabeth Balbi

Antes de ir para a mesa de cirurgia, Lúcio acompanhou em 12 transplantes a pessoa que ia operá-lo, como um treinamento. "Eu falava onde o meu ia ser difícil, que a incisão tinha de ser grande", diz.

E foi um desafio mesmo, porque ele tinha trombose nas veias do fígado devido à doença de Behçet, condição autoimune que inflama os vasos sanguíneos. Sem intercorrências, o médico-paciente teve alta após nove dias, voltou a atender depois de um mês e meio e retomou seu posto de bisturi nas mãos após dois meses de transplantado.

Um profissional melhor

Pessoalmente, Lúcio diz que criou uma relação afetuosa com seu doador. "Estou com o órgão de uma pessoa dentro de mim, que morreu, mas de certa forma está viva comigo. Eu saio para correr e falo 'esse quilômetro corre você; esse sou eu'. Sei que onde estiver, independentemente da crença de cada um, ele está vivo aqui."

Lúcio Pacheco com a família Imagem: Arquivo pessoal

No lado profissional, afirma que é um médico melhor. Alguns pacientes chegam sem saber como é um transplante, sem nunca ter conhecido uma pessoa transplantada, então ele conta a própria vivência. "Usar isso em prol dos pacientes talvez tenha sido a grande dádiva dessa história."

Hoje, vejo a doença como o maior presente que eu ganhei. Claro que falo isso porque estou super bem. Mas foi uma experiência fora do comum para mim, para os meus filhos e para minha esposa. Lúcio Pacheco

"Viver isso foi duro, mas foi legal", ele afirma. O médico diz que o risco de o câncer voltar nos dois primeiros anos após o transplante é alto, mas já são quatro anos com notícias positivas. "Faço festa a cada ano."

*A repórter viajou a convite da Rede D'Or