Mais de 30 mortos perto de local de ajuda humanitária em Gaza, dizem autoridades de saúde palestinas

Por Nidal al-Mughrabi e Hatem Khaled

(Reuters) - Mais de 30 palestinos foram mortos e dezenas de outros ficaram feridos no domingo no sul de Gaza, perto de um local de distribuição de ajuda humanitária administrado por uma empresa norte-americana, de acordo com autoridades de saúde locais.

Testemunhas disseram que os militares israelenses abriram fogo enquanto os palestinos se reuniam para coletar alimentos. Os militares negaram que tenham disparado contra civis e a empresa americana que administra a instalação disse que distribuiu ajuda sem incidentes.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o que aconteceu.

O chefe da agência de refugiados palestinos da ONU (UNRWA), Philippe Lazzarini, escreveu no X que os médicos internacionais em Gaza relataram que houve "baixas em massa, incluindo dezenas de feridos e mortos entre civis famintos devido a tiros".

Uma série de incidentes ressaltou a insegurança em torno da entrega de ajuda a Gaza, após a flexibilização de um bloqueio israelense de quase três meses no mês passado.

"Há mártires e feridos. Muitos feridos. É uma situação trágica neste lugar. Eu os aconselho a não irem aos pontos de entrega de ajuda. Chega", disse o paramédico Abu Tareq no Hospital Nasser, na cidade vizinha de Khan Younis.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino disse que os paramédicos recuperaram os corpos de 23 palestinos e evacuaram outras 23 pessoas feridas da área do local de coleta de ajuda em Rafah.

As autoridades de saúde locais disseram que pelo menos 31 corpos chegaram até agora ao Hospital Nasser.

A Gaza Humanitarian Foundation, com sede nos EUA, que opera o local de distribuição de ajuda em Rafah, negou que alguém tenha sido morto ou ferido perto do local e disse que toda a distribuição ocorreu sem incidentes. Ela acusou o grupo militante palestino Hamas de fabricar "relatórios falsos".

A entidade divulgou imagens sem data que, segundo ela, mostram que a ajuda foi distribuída em um local sem incidentes. A Reuters não pôde verificar de forma independente as imagens, que pareciam mostrar dezenas de pessoas reunidas em torno de pilhas de caixas.

INVESTIGAÇÃO INICIAL

Os militares de Israel disseram em um comunicado que os resultados de uma investigação inicial indicavam que os soldados não haviam disparado contra civis enquanto eles estavam perto ou dentro do local de distribuição de ajuda.

A GHF é uma entidade com sede nos EUA, apoiada pelos governos dos EUA e de Israel, que começou a fornecer ajuda em Gaza no mês passado, ignorando os grupos de ajuda tradicionais.

O grupo foi amplamente criticado pela comunidade internacional, com autoridades da ONU dizendo que seus planos de ajuda apenas fomentariam a realocação forçada de palestinos em Gaza e mais violência.

Moradores e médicos disseram que os soldados israelenses dispararam do chão contra um guindaste próximo, que tem vista para a área, e que um tanque abriu fogo contra milhares de pessoas que estavam a caminho para obter ajuda do local em Rafah. Imagens da Reuters mostraram veículos de ambulância transportando feridos para o Hospital Nasser.

O escritório de mídia do governo de Gaza, dirigido pelo Hamas, acusou Israel de usar a ajuda como uma arma, "empregada para explorar civis famintos e reuni-los à força em zonas de matança expostas, que são gerenciadas e monitoradas pelos militares israelenses".

Israel nega que as pessoas em Gaza estejam passando fome por causa de suas ações, dizendo que está facilitando as entregas de ajuda e apontando seu endosso aos novos centros de distribuição da GHF e seu consentimento para que outros caminhões de ajuda entrem em Gaza.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no mês passado que muitas pessoas em Gaza estavam "morrendo de fome".

Israel acusa o Hamas de roubar suprimentos destinados a civis e usá-los para consolidar seu domínio sobre Gaza. O Hamas nega o saque de suprimentos e executou vários suspeitos de saquear.

Reda Abu Jazar disse que seu irmão foi morto enquanto esperava para pegar comida perto do centro de distribuição de ajuda de Rafah. "Que eles parem com esses massacres, parem com esse genocídio. Eles estão nos matando", disse ela, enquanto homens palestinos se reuniam para as orações fúnebres.

Lazzarini, da UNRWA, condenou as mortes, dizendo em uma declaração no X que "a distribuição de ajuda se tornou uma armadilha mortal". Ele disse que a distribuição de ajuda deveria ser feita "somente por meio das Nações Unidas, incluindo a UNRWA".

O Crescente Vermelho também informou que 14 palestinos ficaram feridos no domingo perto de um local separado no centro de Gaza, também operado pela GHF.

NEGOCIAÇÕES DE CESSAR-FOGO FRACASSAM

Enquanto isso, Israel e o Hamas trocam acusações pelo fracasso de uma nova tentativa de mediação árabe e norte-americana para garantir um cessar-fogo temporário e a libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza pelo Hamas por palestinos nas prisões israelenses.

O Hamas disse no sábado que estava buscando alterações em uma proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA, mas o enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, rejeitou a resposta do grupo como "totalmente inaceitável".

O Egito e o Qatar disseram que estão continuando os esforços para convergir pontos de vista e superar as divergências para chegar a um cessar-fogo.

Dezenas de palestinos marcharam no domingo no funeral de um médico de Gaza, Hamdi Al-Najjar, que ficou gravemente ferido no final de maio em um ataque aéreo que matou todos os seus 10 filhos, exceto um. Najjar morreu no final do sábado.

Os militares israelenses confirmaram que realizaram um ataque aéreo em Khan Younis naquele dia, mas disseram que o alvo eram suspeitos em uma estrutura próxima a soldados israelenses.

O exército está investigando as alegações de que "civis não envolvidos" foram mortos, disse, acrescentando que o exército havia evacuado civis da área antes do início da operação.

Israel iniciou sua ofensiva em Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas, a maioria civis, de acordo com os registros israelenses, e 251 foram levados como reféns para Gaza.

A campanha de Israel devastou grande parte de Gaza, matando mais de 54.000 palestinos e destruindo a maioria dos edifícios. Grande parte da população agora vive em abrigos em campos improvisados.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Ali Sawafta e Jaidaa Taha; reportagem adicional de Hatem Khaled em Gaza; edição de Frances Kerry e David Holmes)