Em atrito por IOF, Lula diz que Hugo Motta será 'bem tratado pela esquerda'

Enfrentando divergências com a Câmara dos Deputados por causa do aumento do IOF, o presidente Lula fez um afago hoje ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O petista afirmou que o deputado será "bem tratado" pelos partidos de esquerda.

O que aconteceu

Lula discursou no Congresso Nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O evento termina hoje com a eleição do prefeito de Recife, João Campos, como novo presidente nacional da sigla. O petista chegou ao congresso acompanhado de João, da primeira-dama Janja da Silva e do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Petista fez afago a Motta durante o discurso no evento do PSB. Chamou a eleição do deputado para a presidência da Câmara de "demonstração" de que o país começa a viver "coisas boas" depois de "tantas coisas ruins" e afirmou que os partidos de esquerda irão tratá-lo como "jamais alguém imaginou que os partidos de esquerda pudessem tratar um presidente da Câmara de outro partido politico".

Lula discursou em meio a embate do governo com o Congresso por causa da alta do IOF. A bancada de oposição na Câmara protocolou uma série de projetos de decretos legislativos para derrubar a medida, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nos cálculos da equipe econômica, o aumento do imposto pode ampliar a arrecadação federal em até R$ 20 bilhões e seria essencial para que o governo atinja a meta fiscal deste ano.

Motta afirmou hoje que o país precisa de pautas "muito mais produtivas". Em discurso no evento, o presidente da Câmara declarou que o Brasil "não tem mais tempo a perder", além de defender a pacificação do país e foco nos "problemas reais".

Motta deu 10 dias para que o governo apresente alternativa ao aumento do IOF. Em reunião com Haddad e declarações públicas, o deputado afirmou que existe "insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto" e advertiu que o clima na Casa é para derrubada do decreto de alta do IOF.

Governo resiste em revogar medida por enquanto. Haddad afirmou ter explicado a Motta e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) que, se o aumento do IOF não for levado adiante, serão necessários mais cortes no Orçamento da União, o que poderia inviabilizar o funcionamento da máquina pública. Segundo o ministro, não há alternativa para cumprir as obrigações orçamentárias sem os R$ 18,5 bilhões que o governo estima arrecadar com o aumento.

Congresso do PSB

PSB realiza encontro desde sexta-feira em Brasília. O partido, que é um dos principais aliados do PT no governo federal, escolheu o prefeito de 31 anos para presidir a sigla, em meio às dificuldades de renovação política da esquerda.

Antes de iniciar o discurso, Motta ouviu da plateia gritos de "sem anistia". As manifestações fazem referência à articulação bolsonarista para aprovar um projeto de lei que perdoe os crimes do 8 de janeiro. Na sua fala, Motta enfatizou que João representa a "renovação" da política. "A sua chegada à presidência do PSB traz pra nós não só a renovação da esperança da boa política, mas também a história que você carrega sobre os seus ombros e o legado que você precisa defender, desde o seu bisavô Miguel Arraes, passando pelo seu pai, o saudoso Eduardo Campos", afirmou.

João Campos pregou a construção de pontes para resolver problemas do Brasil e demonstrou apoio à reeleição de Lula em 2026. Disse que, junto com o petista, vai construir a "consolidação democrática do país". "Não existe justiça social sem democracia e é papel de quem compreende isso ajudar a fazer o governo dar certo e ajudar a vencer uma eleição importante e estratégica como será de 2026", salientou ele, que ainda conclamou o PSB a olhar "para além dos muros do partido".