Lula elogia Motta em meio à crise com Congresso que pode derrubar aumento no IOF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou neste domingo, 1º, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizendo que o parlamentar representa uma "novidade na política brasileira." Durante a convenção nacional o PSB, em Brasília, afirmou que, independentemente do partido do deputado, as siglas de esquerda terão diálogo com ele.

"Independentemente do seu partido, o seu comportamento, e a sua eleição como presidente da Câmara, é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começam a acontecer coisas boas", disse Lula. "Quero que você saiba que os partidos de esquerda neste País vão lhe tratar como jamais alguém imaginou que pudessem tratar um presidente da Câmara que pertence a outro partido político", completou o presidente.

Os elogios ocorreram em meio à crise desencadeada pelo aumento do IOF, que enfrenta resistência do Congresso. Na última quinta-feira, 29, Motta relatou ter combinado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a equipe econômica teria dez dias para formular um plano alternativo à elevação do imposto. Ele disse que esse plano teria de ser duradouro, e "evitar gambiarras tributárias só para aumentar arrecadação."

No mesmo evento, Lula pregou diálogo com o Congresso para facilitar a aprovação de medidas do governo. Segundo o petista, o Executivo precisa aprender que é necessário antes com os congressistas medidas que serão enviadas ao Legislativo.