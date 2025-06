Kit com aromatizante e refis está por R$ 40; veja vale a pena comprar

Manter a casa sempre perfumada nem sempre é fácil. Pensando em te ajudar com essa tarefa, o Guia de Compras UOL achou um kit da Glade, que possui um aparelho spray e refis aromatizantes de lavanda. A marca promete uma fórmula concentrada, com mais fragrância e frescor para os ambientes, e está custando R$ 39,99 na Amazon.

Esse kit faz sucesso entre os consumidores e já acumula mais de mil compras no site apenas no mês passado. Confira mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz a Glade sobre o kit

Possui um aparelho e dois refis com 12 ml cada;

Aroma com notas cítricas, lavanda e águas florais;

Promete um spray discreto e silencioso;

É acionado ao pressionar o botão no aparelho;

Com fórmula concentrada, que promete 10 vezes mais fragrância e frescor;

Aparelho pode ser fixado na parede ou posicionado em uma superfície plana.

O que diz quem comprou

O kit da Glade possui quase três mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os compradores destacam pontos positivos como a durabilidade da fragrância e bom custo-benefício.

O produto é excelente. Deixa o cheiro não só no banheiro como pela casa. É um cheiro de perfume mesmo, muito bom. Peguei na promoção por cerca de R$ 20, valeu muito a pena. Comprem sem medo. Tabata Cristina da Silveira Bernabe

Bom aromatizador, deixa o ambiente com um cheirinho delicioso. Francisco D.

Um bom produto que cumpre o que promete: qualidade e durabilidade. Eu adoro os produtos da linha Glade e, pra quem quer um banheiro com cheirinho de limpeza, vai adorar essa fragrância. Vitória França

Não reparei que ele era pequeno, mas funciona da mesma forma. O perfume é bem gostoso. Valeu pelo custo-benefício. Glória Paulino

Pontos de atenção

Outros consumidores apontam como pontos negativos a fragilidade e o spray fraco. Confira os comentários:

O aparelho é muito frágil. Desconecta facilmente do suporte quando aperta para utilizar. Tive que colar o aparelho no suporte com Super Bonder para o mesmo parar de cair. Renato de Oliveira Souto

O material não para no lugar, precisa ser manuseado com muito cuidado. O refil necessita ser retirado do local e balançar para dar pressão. Leodoro S.

O suporte é extremamente frágil, fica sempre derrubando o perfumador. Rafaela Silva Donato Sobreira

O perfume é maravilhoso, mas o modo do spray é muito fraco. Dirce Terezinha de Freitas Pinto

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.