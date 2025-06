Grã-Bretanha investirá US$ 2 bilhões em fábricas de armamentos

LONDRES, INGLATERRA (Reuters) - A Grã-Bretanha deve estar pronta para lutar e vencer uma guerra contra países com forças militares avançadas, disse o primeiro-ministro Keir Starmer quando seu governo anunciou um plano de 1,5 bilhão de libras (US$ 2,0 bilhões) para construir pelo menos seis novas fábricas de armas e explosivos.

A advertência de Starmer foi feita um dia antes de ele publicar uma grande revisão das capacidades militares da Grã-Bretanha. O Reino Unido e os países da Europa estão tentando rapidamente impulsionar suas indústrias de defesa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o continente tinha que assumir mais responsabilidade por sua própria segurança.

"Estamos sendo diretamente ameaçados por Estados com forças militares avançadas e, portanto, devemos estar prontos para lutar e vencer", escreveu Starmer em um artigo para o jornal The Sun on Sunday, citando como exemplos a invasão da Ucrânia pela Rússia e sua cooperação com o Irã e a Coreia do Norte.

O Ministro da Defesa, John Healey, anunciou o programa de investimento em munições em uma entrevista à BBC no domingo, descrevendo-o como "uma mensagem a Moscou" e também como uma forma de estimular a economia lenta do país.

O Ministério da Defesa disse que adquiriria até 7.000 armas de longo alcance, construídas na Grã-Bretanha. O investimento extra significa que a Grã-Bretanha gastará cerca de 6 bilhões de libras em munições no atual parlamento, disse o ministro de Defesa.

A Strategic Defence Review (Revisão Estratégica de Defesa), encomendada pelo governo trabalhista de Starmer logo após assumir o poder em julho passado, definirá as ameaças que a Grã-Bretanha enfrenta e os equipamentos e serviços militares necessários para enfrentá-las.

Starmer já se comprometeu a aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2027 e a atingir um nível de 3% no longo prazo.

O governo já anunciou um plano de um bilhão de libras para investir em Inteligência Artificial, que pode ser usada para melhorar a tomada de decisões no campo de batalha, e se comprometeu separadamente a gastar mais 1,5 bilhão de libras para resolver o problema da falta de moradia para as forças armadas do país.

(US$ 1 = 0,7430 libras)

(Reportagem de Andy Bruce e William James em Londres; edição de Kirsten Donovan e Sophie Walker)