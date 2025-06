Franquia ou negócio próprio? Como saber qual é a melhor opção

Quem quer começar a empreender já precisa tomar uma decisão logo de cara: abrir um negócio próprio ou entrar num sistema de franquia. A decisão depende de uma série de fatores, como explicam especialistas ouvidos por UOL Economia.

O que levar em consideração?

Negócio próprio será montado do zero, já a franquia vem com modelo pronto e testado. Karen Sitta, analista de franquias do Sebrae, entende que as duas possibilidades precisam ser bem avaliadas. "Ao abrir um negócio próprio, o potencial empresário acaba passando por todos os 'desafios de se empreender' até chegar aos acertos e ao caminho ideal. Já ao adquirir uma franquia pode-se dizer que este risco inicial é reduzido, o caminho é encurtado, pois muitos erros já foram cometidos pela franqueadora, que deve orientar o potencial franqueado, para o caminho mais seguro", diz a analista.

Muitas franquias já estão consolidadas no mercado, o que facilita a atração dos primeiros consumidores. Para o Sebrae, uma marca normalmente consolidada diminui a taxa de mortalidade de uma franquia. Já no caso do negócio próprio vai ser preciso fazer todo um trabalho para "vender" a marca ao cliente e resultar em vendas do produto ou serviço.

Empresário pode ter mais autonomia para operar negócio próprio em relação a uma franquia. Décio Pecin, vice-presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising), explica que nas franquias é preciso seguir normas e padrões, o que garante uniformidade da rede. "Ao abrir um restaurante (pelo modelo de negócio próprio), o empresário coloca o que quiser no cardápio. Se vai abrir um restaurante de uma marca conhecida de franquia, não pode colocar o que quiser no cardápio, sequer pode mudar os ingredientes das receitas que são colocados. (...) Tem gente que entra no sistema de franquias e quer fazer o que bem deseja e isso não é possível", explica.

Se você está mais avesso a riscos, de abrir negócio e diminuir riscos, eu indicaria a franquia. Se você é uma pessoa avessa a padrões, de seguir à risca padrões, é difícil a convivência no mundo das franquias. Décio Pecin, vice-presidente da ABF (Associação Brasileira de Franchising)

Suporte é uma das vantagens da franquia. E os detalhes do que é oferecido já devem ser explicados antes de fechar o negócio, por meio da Circular de Oferta de Franquia. Por meio dela, devem ser apresentados uma série de documentos, como balanços financeiros dos últimos dois exercícios, relação completa de todos os franqueados com nomes, endereços e telefones - inclusive daqueles que foram desligados nos últimos 24 meses.

A vantagem de você ter uma franquia é que você está comprando um atalho, a experiência prévia dessa marca, está comprando a experiência prévia desse treinamento, desse suporte. Marcas de franquias têm índices muito melhores de inauguração e vida. As marcas que não são franquias, são marcas que têm risco maior de não dar certo. Não que, ao adquirir franquias, vai ter 100% de certeza que vai dar certo.

Décio Pecin, vice-presidente da ABF

Franquia Homenz surgiu como negócio próprio e depois se tornou franquia Imagem: Divulgação

Franquia começou como negócio próprio e só fez mudança três anos depois. A Homenz, rede de estética e saúde masculina, foi criada em 2019 em Uberaba (MG) como negócio próprio. No ano seguinte, foi aberta uma segunda unidade em uma cidade vizinha, o que possibilitou testar sistemas e desenvolver a gestão à distância da rede, explica Luis Fernando Carvalho, CEO da Homenz. Em 2021, foi criada a rede de franquias e o negócio foi crescendo - no ano seguinte já havia 15 franquias e hoje são 150. "Minha meta pessoal é ter 500 clínicas. Mas a meta de Homenz é fechar o ano com 200 unidades", conta.

CEO da Homenz investiu R$ 10 milhões no sistema de franquias - e já recuperou o dinheiro. Para expandir o negócio próprio, Carvalho vendeu uma casa avaliada em R$ 3 milhões e foi morar de aluguel. A ideia de criar uma rede de estética voltada ao público masculino surgiu após se sentir desconfortável ao entrar em uma clínica para fazer uma criolipólise - um procedimento de resfriamento que ataca somente as células de gordura no local de aplicação, induzindo a eliminação de forma natural e controlada, segundo a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).