Festa da conquista do PSG na França deixa dois mortos e 559 presos - Incidentes foram registrados durante comemoração de torcedores do Paris Saint-Germain pelo título da Champions League. Quase 200 pessoas ficaram feridas e 694 incêndios foram registrados.Duas pessoas morreram e 559 foram presas na França durante as comemorações da torcida do Paris Saint-Germain pela conquista da Champions League, segundo informou o Ministério do Interior do país neste domingo (01/05).

As autoridades ainda registraram 192 pessoas feridas, incluindo 22 policiais e sete bombeiros. Também foram contabilizados 692 incêndios, 264 dos quais envolveram veículos, e inúmeros saques, apesar da presença de 5 mil policiais nas ruas.

O time francês bateu a Inter de Milão em um jogo em Munique, na Alemanha, no sábado, por 5 a 0, e conquistou pela primeira vez a principal competição de clubes da Europa.

Os incidentes, porém, aconteceram principalmente na capital francesa, onde a torcida se reuniu nos arredores do estádio do PSG para comemorar.

Em Paris, um homem de 20 anos morreu após ser atingido por um carro enquanto pilotava uma scooter na zona oeste da cidade, próxima ao local onde as comemorações aconteciam.

Em Dax, no sudoeste do país, um adolescente de 17 anos foi esfaqueado até à morte onde havia uma concentração para celebrar o triunfo do clube parisiense sobre a Inter de Milão. As circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas.

Em Grenoble, no sudeste de França, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas, duas delas com gravidade, após um motorista atropelar com um carro uma multidão que festejava a vitória do clube. Segundo as autoridades, o homem teria perdido o controle do veículo e foi detido.

No norte da França, um policial foi atingido por um objeto e precisou ser colocado em coma induzido para tratamento.

Incidentes mais brandos em Munique

Em Munique também houve incidentes, mas em menor escala. Dezenas de milhares de torcedores comemoraram pacificamente na cidade alemã e apenas algumas brigas entre grupos de torcedores foram relatadas.

Quinze pessoas foram presas provisoriamente por diferentes delitos, como furto e invasão de propriedade. Outras 64 foram acusadas de agressão e delitos envolvendo objetos pirotécnicos. Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais, durante uma briga entre torcedores adversários em uma estação de metrô.

gq (efe, lusa, dpa)