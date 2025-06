Barco com restos mortais é achado em área que família sumiu em 2024 nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Restos mortais em um barco a 55 metros de profundidade foram encontrados em uma baía no Alasca, nos Estados Unidos, quase um ano após o sumiço de uma família na mesma área.

O que aconteceu

Três conjuntos de restos mortais foram recuperados no barco na terça e quarta-feira, segundo a polícia estadual. Os materiais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal do estado, onde será possível fazer a identificação e autópsia. Segundo a polícia, os familiares dos desaparecidos —David, 42; Mary, 37; Colton, 11; e Brantley Maynard, 8— foram avisados. Não há informações se o barco será retirado do fundo da baía.

Barco da família foi achado no começo de maio com "possíveis restos mortais a bordo". As buscas aos quatro desaparecidos haviam sido retomadas em abril, após organizações emprestarem ferramentas que permitiram às autoridades a procura mais aprofundada na área onde eles foram vistos pela última vez.

Entenda o caso

A família estava com quatro amigos no barco quando a começou a entrar água na embarcação na Baía de Kachemak, em agosto de 2024. Um bote salva-vidas conseguiu chegar ao local e resgatar quatro pessoas, mas o barco afundou e a família nunca mais foi vista.

Dias depois do sumiço, a busca foi suspensa pela Guarda Costeira dos EUA por não ocorrer nenhum avistamento no local. À época, uma equipe de mergulho usou um equipamento de sonar para localizar a embarcação, mas sem sucesso, disse o departamento de segurança pública do Alasca.

A família do Texas foi declarada morta em uma audiência em setembro de 2024, informou o Daily Mail.

Parentes e amigos elogiaram a família após o desaparecimento. "Os Maynard deixaram uma grande marca em muitas pessoas, desde as risadas que nos trouxeram, o amor e a conexão familiar que proporcionaram. É indescritível o vazio que ficará para trás, mas sei que se nos unirmos como família e comunidade, eles saberão o quanto significam para todos", diz o texto no site GoFundMe para a arrecadação aos familiares dos Maynard.