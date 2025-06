Ex-presidente López Obrador faz reaparição para votar em 'eleição histórica' de juízes no México

O ex-presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reapareceu neste domingo (1º), após oito meses afastado da vida pública, para votar no que descreveu como uma "eleição histórica" que definirá todos os juízes do país.

"Nunca na história de nosso país o povo havia decidido de forma direta e teve o direito de eleger juízes, magistrados, ministros do Poder Judiciário. É a primeira vez na história, por isso quis participar", disse o ex-mandatário a jornalistas após votar no estado de Chiapas (sul).

"É um grande prazer viver em um país livre e democrático", acrescentou o político de 71 anos, que recebeu abraços e cumprimentos afetuosos de pessoas que compareceram à mesma seção eleitoral.

López Obrador (2018-2024) fomentou a reforma judicial que instaurou a eleição popular de todos os juízes, um caso único no mundo que o ex-presidente propôs como remédio para combater a corrupção e a impunidade arraigadas no Judiciário mexicano.

No entanto, a medida também suscita preocupações sobre a independência deste poder e se tornará mais fácil que criminosos influenciem nos tribunais com ameaças ou subornos.

O veterano líder de esquerda, que até este domingo cumpriu a sua promessa de se afastar da política desde que deixou a presidência em outubro do ano passado, aproveitou a ocasião para expressar firme apoio à sua sucessora e discípula Claudia Sheinbaum.

"Temos a melhor presidente do mundo, Claudia Sheinbaum", afirmou.

López Obrador comentou que esta é a "terceira vez" que ele deixa a vila em que mora, em uma área rural de Chiapas, e onde está escrevendo um novo livro que, segundo ele, espera publicar no final do ano.

"Estou fazendo algo de que vocês vão gostar muito, sobre nossa grandeza cultural. Vocês verão um novo livro em breve", disse o ex-chefe de Estado.

