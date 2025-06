Egito planeja cidade no deserto abastecida com água desviada do Nilo

CAIRO (Reuters) - O Egito revelou neste domingo planos para construir uma cidade no deserto, onde cerca de 7% da cota anual do rio Nilo será desviada das terras férteis do delta para passar por unidades habitacionais de luxo com fachada de vidro e, eventualmente, por um grande projeto agrícola.

O Egito, que enfrenta uma crescente escassez de água, restrições de energia e uma crise econômica cada vez mais profunda, quer que o desenvolvimento ajude a aumentar o valor dos ativos do Estado e impulsione os preços da terra por meio de "ideias inovadoras e não tradicionais", disse o primeiro-ministro Mostafa Madbouly em um comunicado anunciando o projeto.

Cerca de 10 milhões de metros cúbicos de água do Nilo fluirão diariamente para a cidade de Jirian, de 6,8 milhões de metros quadrados, 42 km a oeste do centro do Cairo, ajudando a irrigar um projeto agrícola de 2,28 milhões de acres do Novo Delta, segundo os desenvolvedores.

Três desenvolvedores privados assinaram o acordo oficial, com o estado representado pela Mostakbal Misr for Sustainable Development, uma agência militar afiliada. O projeto incluirá unidades residenciais, zonas comerciais, uma marina para iates e uma zona econômica livre.

