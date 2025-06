Egito e Catar ainda trabalham para alcançar o cessar-fogo em Gaza - declaração conjunta

CAIRO (Reuters) - O Egito e o Catar informaram neste domingo que continuam os esforços para convergir pontos de vista e superar divergências e chegar a um cessar-fogo em Gaza, com base em uma proposta do enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Em uma declaração conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Egito, os dois países pediram a todas as partes que apoiem os esforços dos mediadores para acabar com a guerra.

(Reportagem de Muhammad Al Gebaly e Enas Alashray; Edição de Frances Kerry)