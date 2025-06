Eduardo Bolsonaro nos EUA atrapalha bolsonarismo no Brasil, diz antropóloga

A atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, buscando sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, atrapalha bastante a ala bolsonarista no Brasil, apontou Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP, na edição do UOL News de hoje.

O Eduardo Bolsonaro está atrapalhando e muito. Alexandre de Moraes está na turma que vai julgar, que está julgando, na verdade, a tentativa de golpe do Estado e que está o Bolsonaro e outras figuras importantes do seu governo.

Então não é uma coisa muito inteligente a se fazer, você tentar afrontar diretamente, de maneira tão pessoal. Porque acho que sim, é um ataque à soberania nacional, mas esse ataque também é muito personalizado. Ele é muito direcionado à figura do Alexandre de Moraes.

Entendo ser um ataque contra a instituição, um ataque contra a soberania, mas tem também uma coisa relacionada à personalidade do Alexandre de Moraes, né? Então não, não me parece ser uma coisa muito inteligente se fazer.

Isabela Kalil

A antropóloga citou também o fato de Eduardo Bolsonaro parecer fazer movimentos que o levem a ser candidato a presidência em 2026, o que não parece ser muito realista.

Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro parece estar fazendo um movimento relacionado a ser o herdeiro de pai do ponto de vista político para 2026, o que também não acho que seja muito realista, né?

Mas quando a gente tem esse movimento, inclusive a gente até falou sobre uma potencial chapa de Tarcísio como presidente e Michele Bolsonaro como vice, que tem sido bem colocado na sondagem de pesquisa para a eleição de 2026 à presidência. E aí o Eduardo parece que está tentando correr com um jogo paralelo para se lançar ele mesmo como um potencial presidenciável.

Então, quando uma parte do PL, uma parte da direita diz que esse movimento do Eduardo Bolsonaro é perigoso, tem um subtexto aí que não é só o movimento relacionado a corte ou Alexandre de Moraes, mas sim esse movimento de tentar se lançar quase como correndo numa candidatura paralela à presidência.

Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, já deu declarações pela primeira vez nesse sentido, dizendo que se for a vontade do pai, ele está disponível para se lançar à presidência.

Isabela Kalil

