Diretor do FBI informa que investiga 'ataque terrorista' no Colorado

O diretor do FBI, Kash Patel, disse neste domingo (1º) que a agência investiga um "ataque terrorista direcionado" na cidade de Boulder, Colorado, no oeste dos Estados Unidos, em meio a relatos sobre um ataque a uma manifestação pró-Israel.

"Estamos cientes e investigando completamente um ataque terrorista direcionado em Boulder, Colorado", escreveu o diretor da polícia federal americana na rede social X.

"Nossos agentes e as forças de segurança locais já estão no local, e compartilharemos atualizações à medida que houver mais informações disponíveis", acrescentou.

A imprensa local citou testemunhas que descreveram um homem lançando algo que parecia um coquetel molotov caseiro contra uma manifestação em Boulder, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes.

A polícia de Boulder informou no X que estava "respondendo ao informe de um ataque nas ruas 13 e Pearl", no coração da cidade, "com relatos de várias vítimas". "POR FAVOR, EVITE A ÁREA!", acrescentou.

A Liga Antidifamação, um grupo ativista judaico, indicou na mesma plataforma que estava "ciente de relatos de um ataque no evento Run for Their Lives de Boulder de hoje".

Tratava-se de uma "reunião semanal de membros da comunidade judaica para correr/caminhar em apoio aos reféns" que foram capturados durante o ataque do movimento islamista Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Israel intensificou recentemente suas operações militares em Gaza com o objetivo declarado de tomar controle de todo o território palestino, acabar com o Hamas e libertar os últimos reféns.

Mais de 54.418 palestinos, em sua maioria civis, morreram na ofensiva israelense de retaliação, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

