Direitos dos trabalhadores enfrentam 'crescente crise mundial', indica relatório

Os direitos dos trabalhadores enfrentam uma "crescente crise mundial", afirmou nesta segunda-feira (domingo, 1º, no horário de Brasília) a Confederação Sindical Internacional (CSI), que voltou a incluir o Equador entre os 10 piores países para os trabalhadores em seu Índice Global de Direitos de 2025.

A CSI, a maior confederação sindical do mundo, denuncia um "retrocesso" nos direitos dos trabalhadores e uma degradação de sua situação em todo o mundo, na 12ª edição do relatório.

O índice tem como base uma lista de 97 indicadores extraídos de convenções internacionais e da jurisprudência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), segundo a CSI.

Entre as principais conclusões deste estudo anual, que registra as violações aos direitos dos trabalhadores em 151 países, a CSI destaca um deterioro da situação na Europa e nas Américas, que obtiveram seus piores resultados desde o lançamento do índice.

No Equador, que está entre os 10 piores países desde 2023, "as condições continuam perigosas para os sindicatos e trabalhadores", afirmou a CSI.

De acordo com o relatório, "os trabalhadores que tentam se organizar enfrentam sistematicamente ameaças e demissões, e em alguns casos até recebem ameaças de morte".

A CSI também apontou "a deterioração das liberdades civis e o ataque organizado contra sindicatos e trabalhadores sob governos radicais de direita", citando como exemplos a Argentina e os Estados Unidos.

Os países que registraram uma melhoria nos direitos dos trabalhadores podem ser contados nos dedos de uma mão, entre eles Austrália e México.

A CSI também registrou a morte de sindicalistas e trabalhadores em cinco países em 2025: Camarões, Colômbia, Guatemala, Peru e África do Sul.

