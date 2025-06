Bingo, argola, pescaria: confira jogos que não podem faltar na festa junina

Além das deliciosas comidas típicas, como pamonha, canjica, milho cozido e bolo de fubá, as festas juninas também são conhecidas por suas brincadeiras divertidas, que encantam crianças e adultos.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou alguns jogos tradicionais para alegrar todo mundo durante as celebrações de junho. Os detalhes de cada item foram selecionados com base no que os fabricantes dizem sobre os seus produtos.

Quer testar sua pontaria com argolas? Um kit da marca Real Seda é feito de polietileno e contém 10 argolas coloridas, que medem 10 x 10 centímetros. O conjunto não inclui a base do alvo, que precisa ser comprada separadamente.

Já o kit acima, da marca Festa Maluca, vem com 10 argolas de plástico, em cores sortidas, medindo 10 x 10 centímetros. Ele também não contém a base do jogo, utilizada para acertar as peças.

A pescaria é um clássico que exige paciência e concentração. O kit dessa seleção vem com varas de um metro, com anzol de plástico e barbante. Os peixinhos são feitos de plástico e, na hora da escolha do kit, é possível selecionar a quantidade desejada: 10, 20 ou 30 peças.

Se você quer testar a sorte, o Bingo de Gaiola da marca Nig Brinquedos pode ser uma opção. Ele é feito de plástico, com bolinhas de alto-relevo, mede 32,5 x 23 x 14 centímetros, e você pode escolher entre 48 ou 100 cartelas na hora da compra. O jogo é indicado para crianças a partir de 5 anos.

Com design colorido e suporte côncavo para facilitar a retirada das bolinhas, o Super Bingo, da Pais & Filhos, inclui 90 números, 48 cartelas e mede 13 x 23,5 x 32,6 cm.

O bingo da marca GGB Plast é feito de plástico, possui globo giratório, mede 30 x 10 x 25 centímetros, possui 90 números e vem com 50 cartelas. A indicação é para crianças a partir de 5 anos.

Também da marca Nig Brinquedos, o Bingão pode ser uma opção para quem vai jogar com a família ou com um grupo de amigos grande, pois o brinquedo vem com 100 cartelas.

Ele é feito de plástico, possui globo giratório e é indicado para crianças a partir de 5 anos. Os números nas bolinhas usadas no sorteio são em alto-relevo.

Quem nunca se assustou com o barulho dos estalinhos em festa de São João? O pacote da marca Fantasminha vem com mil biribinhas, divididas em 50 caixas de 20 unidades de estalos.

Além disso, as caixinhas vêm com desenhos por fora, formando um jogo da memória para recortar e brincar. O produto é indicado para crianças acima de cinco anos.

Já o jogo de argolas da marca Ciabrink vem com a base e as argolas, para quem não quer ter o trabalho de comprar as peças separadamente. Ele é feito de madeira, possui a base, sete pinos de alvo e sete argolas coloridas para lançamento.

O jogo, que mede 50 x 12 x 10 centímetros é indicado para crianças a partir de cinco anos e vem com garantia de três meses contra defeito técnico.

