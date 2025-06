Comemorações do PSG na Champions têm saldo trágico: mortes, feridos e saques

As ruas de Paris estavam em festa na noite de sábado (31) para comemorar a vitória do PSG sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Porém, durante as celebrações, duas pessoas morreram e 192 ficaram feridas em todo o território francês, segundo um primeiro balanço do Ministério do Interior divulgado neste domingo (1°).

Em coletiva à imprensa, o chefe da polícia da capital, Laurent Nuñez, avaliou que o balanço do esquema de segurança ? que contou com 5.400 policiais e militares em Paris ? "não é nem um sucesso, nem um fracasso". Segundo ele, "não se deve minimizar [esses] incidentes", mas, ao mesmo tempo, é importante "evitar estigmatizar os torcedores do PSG". Nuñez acrescentou que o balanço, ainda provisório, é "menos grave do que em ocasiões anteriores".

Em Paris (Île-de-France), a maioria das ocorrências foi registrada nos arredores da avenida Champs-Élysées. Além disso, houve quatro saques a comércios da capital, e nove policiais e militares ficaram feridos.

Ao todo, 559 pessoas foram detidas durante a madrugada, sendo 491 em Paris, o que resultou em 320 prisões preventivas ? 254 delas na capital.

Em Dax, no sudoeste do país, um jovem de 17 anos foi morto a facadas, segundo fontes policiais. A segunda vítima fatal foi um motociclista de 23 anos, atropelado por um motorista que comemorava o título.

Em Coutances (Normandia), um policial ficou gravemente ferido no rosto após ser atingido por um morteiro de artifício, segundo o Ministério Público local.

Quebra-quebra: uma "explosão de emoções"?

Torcedores do PSG entrevistados por rádios e TVs locais nos arredores da Champs-Élysées, após a vitória do clube, expressaram uma alegria imensa, mas alguns também tentaram justificar os atos de vandalismo e os confrontos com a polícia.

Vários afirmaram que tudo foi resultado de uma "explosão de emoções" depois de anos de frustrações e derrotas. Um torcedor declarou: "A gente esperava por isso há tanto tempo, é normal que as coisas saiam um pouco do controle."

Outros destacaram o caráter histórico da conquista, dizendo que "foi uma libertação, uma revanche depois de tantos anos sem um título europeu". O único clube francês a erguer o troféu antes do PSG foi o Olympique de Marselha, em 1993.

Alguns minimizaram os incidentes, chamando-os de "casos isolados" ou "exageros de alguns exaltados", e pediram para que os torcedores do PSG não fossem generalizados ou estigmatizados.

O próprio jogador Ousmane Dembélé fez um apelo à calma, dizendo: "Vamos comemorar, mas sem destruir Paris".