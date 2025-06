China rejeita acusação dos EUA de ter violado acordo sobre tarifas

A China afirmou na noite deste domingo que "rejeita firmemente" a acusação dos Estados Unidos de que teria violado o acordo de abril para reduzir as pesadas tarifas alfandegárias entre as duas maiores economias do mundo.

O que aconteceu

Ministério do Comércio chinês disse que Washington "fez acusações falsas e acusou sem cabimento a China de violar o consenso". "[Isso] é seriamente contrário aos fatos. A China rejeita firmemente essas acusações descabidas", acrescentando que os EUA "distorcem grosseiramente os fatos".

Pequim acusa o governo Trump de "minar seriamente" as negociações. O ministério chinês cita medidas adotadas pelos EUA, como: controles de exportação de chips de IA e revogação de vistos para estudantes chineses.

A China afirma que o governo americano é o único responsável pelos novos atritos. "Exacerbando a incerteza e a instabilidade nas relações econômicas e comerciais bilaterais", diz trecho do comunicado.

Na sexta-feira, Trump acusou os chineses de violarem o acordo para reduzir as tarifas. As duas maiores economias do mundo concordaram no mês passado em pausar a escalada comercial que elevou as tarifas sobre os produtos americanos em 125% e 145% sobres os bens chineses.

O republicano recorreu a sua plataforma Truth Social para criticar Pequim. "A China, talvez não surpreendentemente para alguns, violou totalmente seu acordo conosco", declarou em letras maiúsculas e sem fornecer mais detalhes.

*com informações da AFP