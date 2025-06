Caminhão tomba e 14 milhões de abelhas fogem nos EUA; veja vídeo

Cerca de 14 milhões de abelhas fugiram após o caminhão que as transportava tombar na manhã da última sexta-feira em uma estrada rural perto da cidade de Lynden, em Washington, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Inicialmente, polícia divulgou erroneamente que aproximadamente 250 milhões de abelhas haviam fugido. A informação foi corrigida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Whatcom no sábado (31).

O caminhão transportava mais de 31 toneladas de colmeias polinizadoras. Durante o resgate, vários socorristas foram picados. Delegados do condado trabalharam com apicultores para tentar recuperar os insetos enquanto a região estava interditada.

Autoridades sugeriram que a população ficasse a ao menos 200 metros de distância da área do acidente. O local fica em uma região com poucos moradores, segundo o jornal The New York Times. O gabinete afirmou em comunicado que não havia risco para a saúde pública, exceto para as pessoas alérgicas a picadas de abelhas. Não houve relato de feridos.

As autoridades tentaram fazer com que as abelhas voltassem às colmeias e encontrassem suas rainhas. Eles estimavam que o processo durasse entre 24 e 48 horas. "O objetivo é salvar o maior número possível de abelhas", disse. Ontem, o gabinete informou que as caixas com as colmeias foram recuperadas, restauradas e devolvidas para o uso.

A recuperação dos insetos terminou ontem e a rodovia onde ocorreu o tombamento foi reaberta. Apesar de anunciarem a conclusão dos trabalhos, a polícia local não estimou quantas abelhas foram recapturadas.

Professor disse que cada colmeia tem entre 40 e 60 mil abelhas. Gene Robinson, docente na Universidade de Illinois e especialista em comportamento social de insetos, afirmou ao jornal que os apicultores conseguiriam trazer a maioria das abelhas "fujonas" de volta para as colmeias.

Ainda não se sabe as razões para o capotamento do caminhão. As autoridades também não divulgaram o nome do motorista.