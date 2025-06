Bandidos invadem casa e fazem reféns no Campo Belo, zona sul de São Paulo

Duas pessoas foram mantidas refém em um roubo a uma casa no Campo Belo, zona sul de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 29.

Três criminosos invadiram o imóvel e roubaram dinheiro e objetos pessoais. Os proprietários da residência chegaram ao local e perceberam uma movimentação suspeita. Havia um carro estacionado nas proximidades e a porta da casa aberta.

Os assaltantes fugiram e chegaram a disparar contra o veículo dos moradores da casa. Ninguém ficou ferido.

O carro usado pelos suspeitos foi localizado e apreendido no Jabaquara. O caso foi registrado como roubo no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco), que requisitou perícia no local. A Policia Civil investiga o crime.

Entre janeiro e abril deste ano, o Campo Belo teve 15,69% dos furtos, na comparação com o mesmo período de 2024. Já os roubos (quando há grave violência física ou ameaça) recuaram 11,74%.