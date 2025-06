Ataque a ponto de ajuda humanitária deixa 31 mortos e 170 feridos em Gaza

Do UOL, em São Paulo

Pelo menos 31 palestinos foram mortos e outros 170 ficaram feridos hoje, enquanto recebiam comida em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, informou o Ministério de Saúde de Gaza.

O que aconteceu

Autoridades palestinas ligadas ao grupo extremista Hamas e testemunhas atribuem ataque a militares israelenses. Segundo a agência de notícias Associated Press, um grupo atirou contra uma multidão, a cerca de um quilômetro de um local de ajuda humanitária administrado por fundação apoiada por Israel.

Exército israelense afirmou não ter conhecimento de "feridos causados por fogo militar" no local. "A questão está sendo avaliada", disseram ainda as Forças de Defesa de Israel, de acordo com a AP. Já a fundação que entrega os alimentos afirmou que a distribuição ocorreu sem incidentes.

Funcionários de um hospital de campanha da Cruz Vermelha em Gaza informaram que 21 pessoas morreram e pelo menos 175 ficaram feridas. Um repórter da Associated Press relatou que dezenas de pessoas estão sendo atendidas na unidade.