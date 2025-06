Após 12 anos em Paris, capitão Marquinhos chora com título da Champions e relembra dificuldades

Com uma atuação de gala, o Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0, neste sábado (31), em Munique, e conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história. O time do técnico Luis Enrique mostrou sua força coletiva característica e não deu chances ao adversário. Foi a maior goleada em finais do torneio.

Tiago Leme, de Munique

Em sua 12ª temporada no PSG, o zagueiro brasileiro Marquinhos, capitão da equipe desde a saída de Thiago Silva em 2020, não escondeu a emoção e chorou após o apito final. Ele é o segundo jogador brasileiro a levantar a taça da Champions como capitão de um clube. O primeiro foi o ex-lateral Marcelo, pelo Real Madrid, em 2022.

Após a final na Alemanha, Marquinhos relembrou as dificuldades vividas com o clube desde que chegou a Paris, em 2013. Mas, desta vez, o final foi feliz para o ídolo da torcida.

"Acho que foi uma emoção que eu não consegui segurar, não consegui conter. Antes mesmo do apito final já estava muito difícil de segurar a emoção. Porque todos aqueles anos que eu passei aqui, os anos difíceis, muitas entrevistas que tive que dar para explicar o inexplicável, depois de uma derrota feia. Falhei em momentos também, tive culpa em alguns. Então, acho que tudo isso passou na minha cabeça naquele momento, por isso aquela emoção. Mas uma emoção muito boa, uma emoção de alegria", afirmou o brasileiro.

Decepções do passado até a glória em Munique

Antes de conquistar o principal torneio do continente europeu neste sábado, o PSG acumulou algumas decepções. Na única final disputada anteriormente, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, a equipe perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa. Outras eliminações precoces também marcaram a trajetória do clube, como contra o Real Madrid nas oitavas de final em 2022, contra o Manchester United nas oitavas em 2019, e ao sofrer a virada histórica do Barcelona, também nas oitavas, em 2017.

A nova geração brilha na final

Após a saída de estrelas do clube, como Neymar, Messi e Mbappé, os jovens jogadores do PSG brilharam mais uma vez na final contra o time italiano. O atacante Desiré Doué, de 19 anos, fez dois gols e deu uma assistência. Contratado no início desta temporada junto ao Rennes, ele foi eleito pela UEFA o melhor em campo na decisão.

No primeiro tempo, aos 12 minutos, Hakimi abriu o placar após passe de Doué. Aos 20, Doué balançou as redes. Na segunda etapa, o jovem marcou seu segundo gol na noite, aos 18 minutos. O atacante georgiano Kvaratskhelia, reforço contratado no meio da temporada, ampliou aos 28. E o garoto Mayulu, que saiu do banco de reservas, fechou o placar aos 41 minutos: 5 a 0.

Homenagem aos brasileiros que ficaram pelo caminho

Jogador mais experiente da equipe, com 31 anos, Marquinhos elogiou os jovens e também relembrou nomes de jogadores brasileiros que atuaram pelo Paris, mas saíram sem conquistar o tão sonhado título.

"Eu fico muito feliz, penso também em todos aqueles que passaram antes de mim, e jogaram comigo também. Grandes jogadores, Thiago (Silva), Ney (Neymar), Lucas (Moura), Maxwell, grandes jogadores que mereciam muito ganhar esse título, infelizmente não conseguiram com o Paris Saint-Germain. Então, eles merecem também, eles estão nessa história, foram eles também que fizeram esse clube crescer. Hoje é celebrar com todos os parisienses, celebrar todas aquelas pessoas que estiveram com a gente durante todos esses anos, é celebrar bastante, porque a gente merece", disse o camisa cinco.

PSG mira novos títulos: Mundial, Supercopa e mais

Depois da comemoração neste fim de semana e dos jogos das seleções nacionais na sequência, o PSG ainda tem um compromisso importante neste mês de junho. A equipe francesa estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em 15 de junho, contra o Atlético de Madri, pelo Grupo B. Depois, enfrenta o Botafogo no dia 20 e encerra a primeira fase diante do Seattle Sounders, no dia 23. Com a conquista da Champions, o Paris também disputará o título da Supercopa da Europa, contra o Tottenham, campeão da Liga Europa, no dia 13 de agosto, em Udine, na Itália. No fim do ano, o time ainda terá a Copa Intercontinental pela frente, podendo enfrentar na final o vencedor da Libertadores de 2025.

"Não é a linha de chegada": ambição e futuro

Com uma equipe jovem e média de 23 anos de idade, o Paris Saint-Germain tem um futuro promissor e vai em busca de mais troféus nas próximas competições.

"Acho que agora é dar tempo ao tempo para saborear essa vitória. Mas hoje a gente mostrou a real capacidade dessa equipe. A gente tem um treinador que é muito exigente, que com certeza vai querer, quando tiver o próximo jogo, quem estiver em campo e disponível, vai ter que fazer o seu melhor. Então foi um treinador muito exigente que nos trouxe aqui", disse Marquinhos, que completou.

"Nesse momento a gente tem que festejar hoje e amanhã. Depois tem dois jogos com a seleção (contra Equador e Paraguai), jogos importantes. Depois, temos um Mundial de Clubes contra grandes clubes, que vão estar com certeza mais descansados que a gente. Mas o clube tem ambições grandes. Ganhamos a Champions, mas não é a linha de chegada. Eu acho que isso era um grande objetivo do clube, sem ser uma obsessão. A gente conseguiu e agora vamos continuar lutando pelos outros títulos que vão vir."

Neste domingo, a festa continua em Paris. Está previsto um desfile em carro aberto com os atletas na famosa avenida Champs-Élysées, seguido por um evento no estádio Parque dos Príncipes.