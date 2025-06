Air India em negociações para um grande pedido de novos jatos de fuselagem estreita, segundo fontes

Por Tim Hepher e Aditi Shah e Rajesh Kumar Singh

NOVA DELHI (Reuters) - A Air India, do Grupo Tata, está em negociações com a Airbus e a Boeing para um grande pedido de novas aeronaves, incluindo cerca de 200 aviões extras de corredor único, complementando um acordo gigantesco em 2023, já que a antiga companhia aérea estatal busca uma renovação multibilionária, disseram fontes do setor.

As discussões sobre o pedido, que, segundo duas das fontes, podem envolver centenas de aviões no total, distribuídos em vários tamanhos, ampliam as discussões relatadas anteriormente para um lote adicional de grandes aeronaves de fuselagem larga, disseram as fontes à Reuters.

Nessas negociações, a Boeing está se destacando como a primeira colocada para vender mais de seus jatos 777X, disseram duas das fontes.

A Air India, a Boeing e a Airbus não quiseram comentar.

A notícia de um possível novo pedido da companhia aérea indiana surgiu quando os chefes das companhias aéreas globais se reuniram para uma cúpula do setor em Délhi, que será aberta pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi na segunda-feira.

A Air India fez um pedido recorde de 470 aviões de ambos os fornecedores em 2023 e outros 100 jatos da Airbus no ano passado.

Os pedidos consecutivos de aviões ocorrem em um momento em que os fabricantes de aeronaves estão lutando com problemas na cadeia de suprimentos, o que leva a grandes atrasos na entrega de aeronaves e a uma iminente escassez de jatos.

A aquisição de novos aviões é crucial para a Air India, que sofreu com anos de subinvestimento sob a propriedade do governo e agora está empreendendo um ambicioso plano de modernização para recuperar a participação de mercado perdida para rivais globais.

Uma das fontes disse que o pedido potencial de novos jatos de fuselagem estreita envolveu provisoriamente 200 aeronaves, enquanto outras duas estimaram o volume em centenas.

O cronograma de qualquer acordo não ficou imediatamente claro e uma fonte disse que o preço poderia ser um obstáculo, já que a Air India busca imitar os acordos da maior companhia aérea indiana, a IndiGo, que anunciou novas parcerias e um pedido adicional da Airbus no domingo.

As encomendas de aeronaves de vários bilhões de dólares normalmente levam meses de conversações estreitas para serem negociadas, sendo que os componentes da Boeing e da Airbus geralmente são anunciados separadamente.

O mercado de aviação da Índia está se expandindo em cerca de 7% ao ano, de acordo com as previsões da Airbus. Mas os analistas afirmam que seu crescimento continua sendo prejudicado pela infraestrutura deficiente, especialmente quando se busca conectar o interior do país às cidades maiores.

Na véspera da reunião das companhias aéreas na capital indiana, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, que reúne 300 companhias aéreas globais, disse que as companhias aéreas do país estavam preparadas para demonstrar um crescimento rápido e contínuo, prejudicado pelos altos custos de combustível e pelos altos impostos.

(Reportagem adicional de Shivansh Tiwary e Nandan Mandayam; edição de Elaine Hardcastle e Sophie Walker)