Zverev elimina Cobolli e avança às oitavas de Roland Garros

Finalista do Roland Garros de 2024, o número 3 do mundo Alexander Zverev avançou para as oitavas de final do Grand Slam neste sábado (31) ao derrotar sem grandes dificuldades o italiano Flavio Cobolli.

Na quadra Philippe-Chatrier, o alemão de 28 anos derrotou o número 26 do mundo, que recentemente foi campeão do ATP 500 de Hamburgo (também em quadras de saibro), por 6-2, 7-6 (7/4) e 6-1.

Classificado para as oitavas de final do Grand Slam parisiense pelo oitavo ano consecutivo, Zverev disputará uma vaga nas quartas de final do torneio contra o holandês Tallon Griekspoor (35º).

Com a classificação de Zverev, uma atrativa fase de oitavas de final começa a tomar forma, com a presença do número 1 do mundo Jannik Sinner, que se classificou pouco antes neste sábado, e do atual campeão em Paris, Carlos Alcaraz (nº 2), que havia garantido sua vaga na sexta-feira.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

. Simples masculino - 3ª rodada:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Jiri Lehecka (CZE) 6-0, 6-1, 6-2

Andrey Rublev (RUS/N.17) x Arthur Fils (FRA/N.14) não se apresentou

Jack Draper (GBR/N.5) x João Fonseca (BRA) 6-2, 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 7-6 (7/4), 6-1

Tallon Griekspoor (HOL) x Ethan Quinn (EUA) 4-6, 6-1, 6-7 (2/7), 6-1, 6-4

