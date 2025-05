Vídeo de Xuxa alimentando morcegos em casa viraliza; prática é perigosa?

Xuxa foi filmada pelo marido, Junno Andrade, alimentando morcegos dentro de sua casa no Rio de Janeiro. A interação da apresentadora com os animais, que disponibilizou bebedouros em uma área da propriedade, chocou internautas que questionaram se é seguro este contato próximo entre humanos e os bichos. Veja abaixo:

GENTE, A XUXA TÁ MALUCA?! Ela tá simplesmente alimentando um BANDO DE MORCEGOS na casa dela!?! Esse bicho é perigosíssimo, pode transmitir uma série de doenças e o simples contato com um humano pode acarretar uma série de problemas!! O que ela tem na cabeça?!? pic.twitter.com/wPiWZex8QW -- Danilo Reenlsober (@Reenlsober) May 29, 2025

Comportamento de Xuxa é seguro?

Não. Morcegos não são animais domésticos e o contato com eles pode transmitir diversas doenças. Entre as mais comuns estão a raiva e a histoplasmose, infecção transmitida pelas fezes dos animais e de aves, a partir do contato com solo contaminado, além de frutas ou árvores com partículas do fungo (Histoplasma capsulatum).

Eles ainda são vetores conhecidos de graves condições como a doença de Marburg e da infecção pelo vírus Nipah, que não tem cura. A pandemia de covid-19 teria começado com a transmissão do vírus SARS-CoV-2 de morcegos para seres humanos na China, acreditam cientistas.

Não há contato seguro: mordidas, arranhões e lambidas podem transmitir raiva. Comer um morcego, manipular os seus tecidos ou ter contato com regiões infestadas por eles pode levar à doença de Marburg, fatal em 50% dos casos. Já o Nipah não exige nem mesmo estar com o animal: tomar um suco de fruta com que o morcego tenha tido contato anteriormente, por exemplo, ocasionou um surto na Índia em 2004.

Por isso, procure atendimento médico o mais rápido possível ao ter contato com um morcego. Nestes casos, é normal que seja feita a profilaxia contra a raiva, com soro e vacina, cuidados com possíveis feridas, além de exames para detecção de vírus e/ou monitoramento do estado de saúde.

Ao encontrar um morcego, a recomendação das autoridades é colocar uma caixa sobre o animal para impedir que ele se movimente. Isto deve ser feito principalmente se o animal estiver agitado ou se houver crianças e pets em lugares próximos. Depois, é preciso entrar em contato com órgãos de saúde, como a Guarda Civil Metropolitana Ambiental, Centro de Controle de Zoonoses ou Corpo de Bombeiros.

Secretaria Municipal da Saúde do Rio informou que a espécie de morcego vista no vídeo de Xuxa é a Glossophaga soricina, o morcego-beija-flor. Ao jornal Folha de S.Paulo, o órgão não recomendou alimentá-los, garantindo que eles estão bem adaptados ao ambiente da cidade e encontram alimentos sozinhos.

Eles não devem ser mortos, pois desempenham papel ecológico no controle de insetos. O animal também pode atacar, se ameaçado, e transmitir doenças.

Conheça as duas doenças mais comuns transmitidas pelo morcego

Raiva

É causada pelo vírus Rabies virus que afeta o sistema nervoso central tanto de animais quanto de seres humanos. A transmissão ocorre por animais infectados, como os morcegos, cães, gatos, raposas, guaxinins e primatas. Há ainda a possibilidade rara de transmissão entre humanos por transplante de tecidos/órgãos infectados ou por via respiratória, entre profissionais que manipulam altas cargas virais em laboratórios.

Sintomas surgem quando o vírus alcança o cérebro, geralmente após 45 dias do contágio. Os mais comuns são:

Mal-estar geral;

Fraqueza;

Dor de cabeça;

Febre baixa;

Irritabilidade;

Depois, com a evolução do quadro, há ansiedade, confusão, agitação, insônia e alucinações.

Em humanos, a raiva é praticamente fatal. Os índices de cura são muito baixos depois que ela começa a se manifestar no corpo. Por isso, a profilaxia com soro e vacina logo após o contato com o animal é essencial. Sem tratamento, o paciente entra em coma e morre em alguns dias.

Histoplasmose

Também conhecida por "doença do morcego" ou "doença das cavernas". A porta de entrada da doença é pelas vias respiratórias, se alojando no pulmão e, depois, podendo se espalhar para outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a pessoa entra em contato com o fungo, mas o sistema imunológico, a defesa do corpo, "dá conta" do agente. O resultado pode ser diferente para quem tem a imunidade já comprometida.

Seus sintomas são respiratórios e parecidos com os de uma pneumonia. Entre eles estão tosse seca, febre, fraqueza e falta de ar. Mas quando a doença se dissemina, saindo do pulmão para o sangue, pode atingir órgãos como o fígado, baço e medula óssea, que resultam em calafrios, aumento destes órgãos e linfonodos, febres prolongadas, perda de peso e comprometimento imunológico que podem ser confundidos com um quadro de tuberculose.

Diagnóstico é guiado por exames laboratoriais de sangue ou secreção respiratória. Mas o isolamento do fungo, que confirma de fato a doença, pode demorar cerca de quatro semanas. Paciente é tratado com antifúngicos, por via intravenosa ou oral.

Se não for tratada, a histoplasmose pode matar rapidamente. Por isso, médicos podem iniciar o tratamento antes mesmo da confirmação do diagnóstico —e o paciente pode tomar medicamentos por até um ano.

No Brasil, há microepidemias da doença em grupos de pessoas infectadas em locais contaminados, como grutas habitadas por morcegos, galinheiros e pombais. Os locais com maior concentração estão nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, segundo o Ministério da Saúde.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/09/2022, 15/02/2023, 03/04/2024 e 01/06/2024.