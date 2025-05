Várias instituições judaicas de Paris foram pintadas com tinta verde

PARIS (Reuters) - Cinco instituições judaicas foram pintadas com tinta verde em Paris durante a noite e uma investigação foi aberta, disse uma fonte policial no sábado.

A polícia encontrou os danos causados pela tinta no início do sábado no Memorial Shoah, que é o museu do Holocausto em Paris, em três sinagogas e em um restaurante no histórico bairro judeu de Le Marais, disse a fonte.

O Ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse no X que estava enojado com esses "atos desprezíveis contra a comunidade judaica".

Ainda não se sabe quem cometeu os danos ou por quê. O Ministério do Interior não respondeu a um pedido de comentário sobre os detalhes dos incidentes.

A França tem visto um aumento nos crimes de ódio: no ano passado, a polícia registrou um aumento de 11% nos crimes racistas, xenófobos ou antirreligiosos, de acordo com dados oficiais publicados em março. Os números não discriminam os ataques a diferentes religiões.

(Reportagem de Juliette Jabkhiro; Edição de Frances Kerry)