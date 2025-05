Trump diz que planeja dobrar as tarifas de aço e alumínio para 50%

Por Jeff Mason

WEST MIFFLIN, PENSILVÂNIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que planeja aumentar as tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50%, aumentando a pressão sobre os produtores globais de aço e aprofundando sua guerra comercial.

"Vamos impor um aumento de 25%. Vamos aumentar de 25% para 50% - as tarifas sobre o aço nos Estados Unidos da América, o que protegerá ainda mais a indústria siderúrgica nos Estados Unidos", disse ele em um comício na Pensilvânia.

A duplicação das taxas sobre o aço e o alumínio intensifica a guerra comercial global de Trump e ocorreu poucas horas depois que ele acusou a China de violar um acordo com os EUA para reduzir mutuamente as tarifas e as restrições comerciais para minerais essenciais.

O Brasil é um dos principais exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos e vem negociando com o governo norte-americano a adoção de cotas sem tarifas, até agora sem resultados concretos.

Trump anunciou as tarifas mais altas nos arredores de Pittsburgh, onde estava falando sobre um acordo entre a Nippon Steel e a U.S. Steel. Trump disse que o acordo de US$ 14,9 bilhões, assim como o aumento das tarifas, ajudará a manter os empregos dos trabalhadores siderúrgicos nos EUA.

Posteriormente, ele postou nas mídias sociais que o aumento da tarifa também se aplicaria aos produtos de alumínio e que entraria em vigor na quarta-feira.

As ações da siderúrgica Cleveland-Cliffs Inc subiram 26% após o fechamento do mercado, já que os investidores apostam que as novas tarifas ajudarão seus lucros.

O anúncio provocou reações duras dos parceiros comerciais dos EUA em todo o mundo.

A Câmara de Comércio do Canadá rapidamente denunciou o aumento das tarifas como "antitético à segurança econômica da América do Norte".

"O desenrolar de cadeias de suprimentos transfronteiriças eficientes, competitivas e confiáveis, como as que temos no aço e no alumínio, tem um grande custo para ambos os países", disse Candace Laing, presidente da Câmara, em um comunicado.

O sindicato United Steelworkers do Canadá chamou a medida de um ataque direto às indústrias e aos trabalhadores canadenses.

A Comissão Europeia disse no sábado que a Europa está preparada para retaliar.

"Essa decisão acrescenta mais incerteza à economia global e aumenta os custos para os consumidores e empresas de ambos os lados do Atlântico", disse um porta-voz da Comissão Europeia.

"A UE está preparada para impor contramedidas, inclusive em resposta ao último aumento tarifário dos EUA."

O governo de centro-esquerda da Austrália também condenou o aumento das tarifas, com o Ministro do Comércio Don Farrell chamando-o de "injustificado e não o ato de um amigo".

Trump discursou na Mon Valley Works da U.S. Steel, uma usina siderúrgica que simboliza tanto a antiga força quanto o declínio do poder de manufatura dos EUA, já que as usinas e fábricas de aço do Cinturão da Ferrugem perderam negócios para rivais internacionais. A disputadíssima Pensilvânia também é um grande prêmio nas eleições presidenciais.

Os EUA são o maior importador de aço do mundo, excluindo a União Europeia, com um total de 26,2 milhões de toneladas de aço importado em 2024, de acordo com o Departamento de Comércio. Como resultado, as novas tarifas provavelmente aumentarão os preços do aço em todos os setores, atingindo tanto o setor quanto os consumidores.

As tarifas sobre o aço e o alumínio estavam entre as primeiras a serem colocadas em vigor por Trump quando ele retornou ao cargo em janeiro. As tarifas de 25% sobre a maior parte do aço e do alumínio importados para os EUA entraram em vigor em março, e ele ameaçou brevemente impor uma taxa de 50% sobre o aço canadense, mas acabou recuando.

De acordo com a chamada autoridade de segurança nacional da Seção 232, os impostos de importação incluem metais brutos e produtos derivados tão diversos quanto pias de aço inoxidável, fogões a gás, serpentinas de evaporador de ar condicionado, ferraduras, frigideiras de alumínio e dobradiças de aço para portas.

O valor de importação em 2024 para as 289 categorias de produtos chegou a US$ 147,3 bilhões, com quase dois terços de alumínio e um terço de aço, de acordo com os dados do Census Bureau obtidos por meio do sistema Data Web da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.

Por outro lado, as duas primeiras rodadas de tarifas punitivas de Trump sobre produtos industriais chineses em 2018, durante seu primeiro mandato, totalizaram US$ 50 bilhões em valor de importação anual.

(Reportagem de Jeff Mason; reportagens adicionais de Doina Chiacu e Sam McKeith; redação de Chris Sanders; edição de Chris Reese, Sandra Maler e Tom Hogue)