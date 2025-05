'Minha bebê amou': triciclo infantil com visual retrô está em oferta

Procurando um brinquedo para divertir as crianças? Pois o triciclo Avespa, da marca Maral, pode ser esse 'achado'. Ele tem feito bastante sucesso entre os consumidores: só na Amazon, foram mais de 100 compras no mês passado.

De acordo com o fabricante, o triciclo pode ajudar as crianças a desenvolverem habilidades motoras e senso de direção. Confira a seguir os principais detalhes desse modelo e os comentários de algumas pessoas que já adquiriram o produto.

O que o fabricante diz sobre esse produto

Visual retrô;

Pode ser usado tanto na função de passear (com haste metálica) como de pedalar;

Possui anel de proteção para crianças menores;

Suporta até 25 kg.

O que diz quem o comprou

Com cerca de 110 avaliações na Amazon e 292 na Shopee, o produto é bem avaliado, tendo nota média de 4.7 (do total de cinco). Os principais elogios são sobre a resistência do material e a segurança para levar as crianças.

Excelente produto. Levo o meu filho para todo o lado com ele. É bem resistente e eu recomendo muito. Rafaela Fernandes Ferreira

A motinha é uma gracinha. Eu a amei tanto, pois é linda e confortável. Observação: a alça empurradora não controla a direção. Tatiana

Minha bebê tem nove meses e amou. É de fácil montagem e lindo demais. Com as travas de segurança, a bebê fica sentada e segura. Ketlen Cristina

Excelente brinquedo. A minha filha de um ano e três meses está adorando ficar andando pela casa. O vendedor cumpriu a entrega dentro do prazo e o produto veio bem embalado na caixa. Davel

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que a alça não consegue controlar a direção do triciclo e que a montagem do produto é difícil.

É duro de locomover, O brinquedo é lindo. Mas o apoio lateral para o bebê poderia ter um encaixe que não fosse direto no guidom. Pois esse encaixe dificulta na hora de fazer curvas. Se eu soubesse deste detalhe antes não teria comprado. Carol

O produto é muito bom e serve para passear. Comprei para o meu bebê de apenas sete meses. O ponto negativo é que é um pouco ruim de encaixar as peças. Tem que ter chave de fenda e chave de porca, senão fica difícil de desenroscar, porque as peças são bem presas. Vem com o manual (que ajudou bastante) e os adesivos para colocar no brinquedo. Thalita

Produto excelente, porém me decepcionei, porque o cabo não gira a direção. Na descrição, diz que o adulto tem o controle da direção, mas não conseguimos girar a roda da frente. Mas é um produto leve e de fácil manuseio. Liana Patricia Viegas

O triciclo é muito pequeno. Minha sobrinha tem dez meses e ficou muito pequeno. A parte de empurrar não gira. Não sei se um bebê sabe guiar esse tipo de brinquedo. Lidiane

